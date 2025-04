14 Tage nach dem Saisonstart in der NLS ging nun auch die Winterpause in der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) zu Ende. Mit dem Lauf „Nordeifelpokal“ stand der erste von acht Saisonläufen der beliebten Breitensportrennserie auf dem Programm. Beim Saisonauftakt galt es 15 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix-Strecken-Kurzanbindung und Nordschleife des Traditionskurses in der Eifel zu absolvieren.

Für das erste Rennen des Jahres hatten 127 Teams ihre Nennung abgegeben. Darunter auch Routinier Rolf Weißenfels aus Peterslahr, der mit seinem von der Fluterscher Mannschaft von H&S-Racing eingesetzten Peugeot 308 TCR in der Klasse RS2A antrat. Nach Testfahrten am Freitag vor dem Rennen, bei denen es nur am Ende ein Problem mit einem gebrochenen Halter an der Hinterachse gab, gelang dem Routinier aus dem Wiedtal ein Saisonauftakt nach Maß. Bei optimalen Bedingungen spulte der „Löwenbändiger“ seine Runden ab und konnte sich, auch durch eine kluge Strategie, bereits früh einen deutlichen Vorsprung in seiner Klasse herausfahren.

Persönlicher Rekord für Weißenfels

"Das war ein perfekter Saisonstart", beschreibt der Pilot aus dem Wiedtal sein Rennen. „Ich konnte mit 9:14 Minuten einen neuen persönlichen Rekord für eine Runde mit dem Peugeot 308 TCR erzielen. Das von H&S-Racing perfekt vorbereitete Auto lief absolut problemlos. Wir haben anscheinend das Problem mit den Reifen, die immer wieder Pick-Up aufgenommen haben, gelöst. Das war mein 45. Klassensieg in dieser Serie und Gesamtrang acht kann sich in diesem Feld auch sehen lassen."

Weiter geht es in der RCN mit Saisonlauf zwei, der bereits in neun Tagen, am 12. April, ausgetragen wird.

Die weiteren RCN Termine 2025: Westfalen-Trophy (12. April), Preis der Schlossstadt Brühl (24. Mai), Feste Nürburg (19. Juni), Bergischer Schmied (17. August), Rhein-Ruhr (6. September), Preis der Erftquelle (28. September), Schwedenkreuz 3-Stunden-Rennen (25. Oktober).