Der Formel-1-Weltmeister kommt an den Nürburgring – und dieses Mal unter seinem echten Namen und nicht unter einem Pseudonym. Max Verstappen startet am Wochenende in der Eifel - wir liefern die Hintergründe.

Auch als Formel-1-Weltmeister hat man offenbar noch Träume. Und die können sich manchmal sogar mit denen eines Hobbypiloten in einem Renault Clio oder einem Ford Fiesta decken. So wie im Falle des amtierenden Champions Max Verstappen. Der nämlich schwärmt schon seit frühesten Tagen im Junior-Kart von einem Event, dessen Teilnahme er sich – wohl weniger wegen der sportlichen Herausforderung, sondern vielmehr wegen der Atmosphäre – einmal erfüllen möchte: die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Dafür aber braucht man die notwendigen Lizenzdokumente des Deutschen Motorsportbundes (DMSB). Und um das sogenannte Nordschleifen-Permit zu erlangen, muss Verstappen am Freitag erst einmal die Schulbank drücken und eine theoretische Prüfung absolvieren. So ähnlich also wie in der Fahrschule. Und mit dem entsprechenden Schein darf der Niederländer dann am Samstag und Sonntag die erforderlichen Runden der Serie NLS in der „Grünen Hölle“ drehen. Verstappen hatte sich bereits direkt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Italien in Monza für das kommende Wochenende das vertraglich notwendige Einverständnis von Red Bull geholt.

Pause macht Start in der Eifel möglich

Der Eifel-Start des vierfachen Weltmeisters der Königsklasse des Motorsports am Wochenende ist nur möglich, weil die Formel 1 nach Monza Pause macht und Verstappen dann an zwei Tagen hintereinander auf die erforderliche Anzahl von, wie es im DMSB-Reglement heißt, „mindestens 14 Rennrunden in der Gesamtsumme“ kommen kann. Dass Verstappen dieses Szenario wie jeder Hobbyfahrer überhaupt durchlaufen muss, hatte der frühere Mercedes-Sportchef Norbert Haug noch vor wenigen Wochen beim Auftritt der DTM am Nürburgring als „albern“ bezeichnet.

Offiziell wurde der Start seines Top-Fahrers am späten Dienstagabend, als Verstappens Arbeitgeber Red Bull bekannt gab, dass der 27-Jährige mit der Erlaubnis des Energydrink-Konzerns am Nürburgring auf die Strecke gehen wird. Und zwar dieses Mal nicht im Ferrari 296 GT3 unter dem Pseudonym „Franz Hermann“, sondern unter seinem richtigen Namen. Verstappen wird am Samstag voraussichtlich in einem Porsche Cayman GT4 CS des Lionspeed-Teams, das auch in der GT World Challenge antritt, fahren.

Weltmeister muss Lehrgang absolvieren

Ein Privileg genießt der amtierende Formel-1-Weltmeister aber dennoch: Als Halter einer internationalen Rennfahrerlizenz spart er sich zumindest die Leistungsprüfungen in der RCN (Rundstrecken-Challenge Nürburgring). Die müssen „normale“ Hobbyfahrer üblicherweise vorlegen, um ein Permit zu erlangen. Stattdessen wird er am Freitag einen Lehrgang der DMSB-Academy samt anschließender Prüfung absolvieren. Ob er das vor Ort oder online von zu Hause aus machen wird, darüber gibt der Serienbetreiber keine Auskunft.

Die offizielle Bestätigung von Verstappens Start am Wochenende in der Eifel ist inzwischen die Top-Nachricht in der gesamten Motorsport-Szene. Ob für Fans und Medien am Samstag bekannt gegeben wird, in welcher Box Lionspeed GT den Porsche Cayman vorbereiten wird und aus der heraus der prominente Gaststarter dann auch ins Qualifying am Samstagmorgen ab 8.30 Uhr und ab 11.10 Uhr in die Startaufstellung fahren wird, ist bisher nicht bekannt. Ebenso wenig, ob der ansonsten von den Fans in Scharen genutzte Pitwalk, der Rundgang durch die Boxengasse mit Blick in die Boxen vor dem Rennen, und der Gang in die „Starting Grid“ möglich sein wird.

Auch die Teilnehmerliste, die in der Regel am Mittwoch vor dem Start relativ früh online ist, wurde bis in die Abendstunden zurückgehalten. Es wird ein großes Ballyhoo und wahrscheinlich auch ein ebenso großes Medien- und Fanaufkommen geben beim jetzt offiziellen Verstappen-Start. Der Nürburgring ist eben immer für Schlagzeilen gut.