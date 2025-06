Motorsport mit historischen Rennwagen boomt - auch am Nürburgring. Neben dem Classic-Event, das im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in der Eifel ausgetragen wurde, soll es bald noch eine Veranstaltung geben.

210 Fahrzeuge mit über 400 Starterinnen und Startern nahmen am frühen Samstagmorgen die zweieinhalb Stunden für das Classic-Rennen des 24-Stunden-Motorportspektakels am Wochenende in der Eifel auf. Das war genau die Hälfte der Teilnehmer am sieben Stunden später auf die Reise geschickten Langstreckenklassiker noch einmal oben drauf. Und weitere 30 standen auf der Warteliste, falls irgendjemand in letzter Sekunde zurückziehen würde. Motorsport mit Rennwagen, die teils viele Jahrzehnte alt sind, boomt, er geht regelrecht durch die Decke.

„Feierbiester“ neben dem Fahrerlager

Und im nächsten Jahr kommt am Ring ein weiteres Event dazu. Immer mehr, immer lauter. Das 24-Stunden-Rennen in der Eifel ist längst von einem reinen Motorsport-Ereignis zu einem Mega-Event geworden. Während an der Nordschleife sich eine sechsstellige Zahl von „Feierbiestern“ in selbst gezimmerten Zeltstädten und Hochsitzen eine Woche lang verlustiert, treffen sich im alten Fahrerlager die Technik-Freaks der vergangenen Jahrzehnte, und hinter den Boxen dröhnen Bässe der virtuellen Marktschreier neben dem 39 Meter hohen Riesenrad des Titelsponsors bis hinunter in die Müllenbachschleife. Es scheint, als habe der Kommerz hier oben zwischen Boulevard, Tribünen und heißem Asphalt sich ein ständiges Paradies geschaffen.

Der den Langstreckenklassiker veranstaltende ADAC Nordrhein setzt noch einen drauf und kündigt für 2026 eine neue Rennserie in der Eifel an. Ab dem kommenden Jahr, und das war die Überraschung vor dem Start zur 24h Classic am frühen Samstagmorgen, wird es eine neue Rennserie mit dem Namen „Deutsche Historische Langstrecken-Meisterschaft“ (DHLM) auf dem Nürburgring geben.

Historische Langstreckenmeisterschaft kommt

Einer der Höhepunkte der Rennsaison 2026 wird die Rückkehr des ADAC Eifelrennens als eigene Veranstaltung auf dem Nürburgring sein, sagte Henning Meyersrenken, Geschäftsführer der DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH: „Neben dem ADAC 1000-Kilometer-Rennen werden wir 2026 das traditionsreiche ADAC Eifelrennen, das frühere Eröffnungsrennen des Nürburgrings im Jahre 1927, wieder aufleben lassen.“

Nach Meinung auch von Ingo Böder, einem der beiden Geschäftsführer des Nürburgrings, verspricht diese Serie mit dem Prädikat „Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft“ packende Rennaction, authentischen Motorsport und eine Hommage an die goldenen Zeiten des Langstreckensports. Und das mitten in der „Grünen Hölle“. Den Versuch, dem historischen Rennsport auf einer organisierten Plattform eine Heimat zu bieten, hatte bereits Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger, der bis Dezember 2022 Vorsitzender der Internationalen Tourenwagen Rennen (ITR) war, unternommen. Zunächst aber ohne Erfolg. Nun soll Bergers Herzenswunsch also nach einem erneuten Versuch in die Tat umgesetzt werden.

i Das 24h Classic war mit 210 Startern ausverkauft. Im nächsten Jahr soll noch eine weitere Histo-Serie dazukommen. Jürgen C. Braun

i Das 24h Classic war mit 210 Startern ausverkauft. Im nächsten Jahr soll noch eine weitere Histo-Serie dazukommen. Jürgen C. Braun