Westfalenfahrt am Samstag NLS startet in 50. Saison: Vorfreude ist groß

i Los geht's am Samstag bei der Nürbring-Langstreckenmeisterschaft mit der 71. ADAC Westfalenfahrt. Ottmar Arenz

Die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft startet in ihre 50. Saison. Spannung und Tradition treffen auf der legendären Strecke aufeinander. Wer wird sich im Jubiläumsjahr durchsetzen?

Mit der 71. ADAC Westfalenfahrt über die klassische Distanz von vier Stunden beginnt am Samstag (Start 12 Uhr) die Jubiläumssaison der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft. Zum 50. Mal wird die weltweit größte Breitensportserie mit seriennahen Tourenwagen bis hin zu reinen GT3-Sportwagen mit Profi-Piloten die Nürburgring Grandprix-Strecke und die 20,832 Kilometer lange Nordschleife unter die Räder nehmen.







