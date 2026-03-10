Die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft startet in ihre 50. Saison. Spannung und Tradition treffen auf der legendären Strecke aufeinander. Wer wird sich im Jubiläumsjahr durchsetzen?
Lesezeit 2 Minuten
Mit der 71. ADAC Westfalenfahrt über die klassische Distanz von vier Stunden beginnt am Samstag (Start 12 Uhr) die Jubiläumssaison der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft. Zum 50. Mal wird die weltweit größte Breitensportserie mit seriennahen Tourenwagen bis hin zu reinen GT3-Sportwagen mit Profi-Piloten die Nürburgring Grandprix-Strecke und die 20,832 Kilometer lange Nordschleife unter die Räder nehmen.