ADAC-Kartslalom-Meisterschaft
Nils Köllen vom HAC fährt in Braunshorn auf Rang zwei
Nils Köllen stand am Ende als einziger Fahrer des HAC Simmern auf dem Treppchen beim ersten Endlauf der mittelrheinischen Kartsl
Nils Köllen stand am Ende als einziger Fahrer des HAC Simmern auf dem Treppchen beim ersten Endlauf der mittelrheinischen Kartslalom-Meisterschacht auf dem Gelände des HAC in Braunshorn. Köllen belegte Rang zwei in der Klasse K5.
B&P Schmitt

In Braunshorn fand der erste Endlauf der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft statt. Für Gastgeber-Verein HAC Simmern gab es in den fünf Klassen insgesamt „nur“ einen Podestplatz.

Lesezeit 1 Minute
In Braunshorn ist der erste Endlauf (von insgesamt drei) der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft über die Bühne gegangen. Ausrichter war wie gehabt der HAC Simmern. In allen fünf Klassen waren jeweils 30 Teilnehmer am Start und damit die Asse aus der Mittelrhein-Region.
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