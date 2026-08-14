Nils Köllen vom HAC fährt in Braunshorn auf Rang zwei
In Braunshorn fand der erste Endlauf der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft statt. Für Gastgeber-Verein HAC Simmern gab es in den fünf Klassen insgesamt „nur“ einen Podestplatz.
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In Braunshorn ist der erste Endlauf (von insgesamt drei) der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft über die Bühne gegangen. Ausrichter war wie gehabt der HAC Simmern. In allen fünf Klassen waren jeweils 30 Teilnehmer am Start und damit die Asse aus der Mittelrhein-Region.