ADAC-Kartslalom-Meisterschaft Nils Köllen vom HAC fährt in Braunshorn auf Rang zwei 14.08.2026, 10:36 Uhr

i Nils Köllen stand am Ende als einziger Fahrer des HAC Simmern auf dem Treppchen beim ersten Endlauf der mittelrheinischen Kartslalom-Meisterschacht auf dem Gelände des HAC in Braunshorn. Köllen belegte Rang zwei in der Klasse K5. B&P Schmitt

In Braunshorn fand der erste Endlauf der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft statt. Für Gastgeber-Verein HAC Simmern gab es in den fünf Klassen insgesamt „nur“ einen Podestplatz.

In Braunshorn ist der erste Endlauf (von insgesamt drei) der mittelrheinischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft über die Bühne gegangen. Ausrichter war wie gehabt der HAC Simmern. In allen fünf Klassen waren jeweils 30 Teilnehmer am Start und damit die Asse aus der Mittelrhein-Region.







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