Nun Pause bis 20. Juni Nett-Brüder und Zils-Team fahren erste Klassensiege ein Jürgen C. Braun 21.04.2026, 09:32 Uhr

i In der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft gab es bislang von fünf Rennen einmal einen Ausfall aufgrund eines Wintereinbruchs und nun einen Abbruch wegen eines Todesfalls. Nach einer kurzen Pause geht es am 20. Juni weiter. Ottmar Arenz

Die NLS-Saison am Nürburgring steht unter einem dramatischen Stern: Nach einem tragischen Unfall und Rennabbrüchen führen Adrenalin Motorsport und Smyrlis Racing als Halbzeitmeister. Was erwartet die zweite Saisonhälfte?

Eigentlich hätten zu diesem Zeitpunkt, vor der kleinen Sommerpause der NLS Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft bis Ende Juni, schon fünf von zehn Rennen für dieses Jahr absolviert sein sollen. Aber es scheint, als läge, zumindest bis jetzt, ein Fluch über dieser Jubiläumssaison der Langstreckenmeisterschaft.







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