Die NLS-Saison am Nürburgring steht unter einem dramatischen Stern: Nach einem tragischen Unfall und Rennabbrüchen führen Adrenalin Motorsport und Smyrlis Racing als Halbzeitmeister. Was erwartet die zweite Saisonhälfte?
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Eigentlich hätten zu diesem Zeitpunkt, vor der kleinen Sommerpause der NLS Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft bis Ende Juni, schon fünf von zehn Rennen für dieses Jahr absolviert sein sollen. Aber es scheint, als läge, zumindest bis jetzt, ein Fluch über dieser Jubiläumssaison der Langstreckenmeisterschaft.