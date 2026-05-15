Beim 24h-Rennen auf dem Ring Nett-Brüder feiern Wiedersehen mit Verstappen Jürgen C. Braun 15.05.2026, 11:35 Uhr

i Jürgen (links) und Joachim Nett während NLS 2 gemeinsam mit dem vierfachen Formel1-Weltmeister Max Verstappen (rechts). Jürgen Nett

Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring treffen die Nett-Brüder erneut auf Verstappen. Ein emotionales Wiedersehen, das Motorsportfans in den Bann zieht.

Das 54. ADAC 24h-Rennen auf dem Nürburgring an diesem Wochenende stellt wohl an Zuschauer-Interesse alles bisher Dagewesene in den Schatten. Es gibt nur noch vereinzelte Tagestickets, aber keine Wochenend-Tickets mehr. Zu den Teilnehmern dieses am Samstag um 15 Uhr beginnenden Rennens gehören auch die Gebrüder Jürgen und Joachim Nett, die gemeinsam mit Teameigner Christoph Düpré von Düpré Motorsport auch zu den regelmäßigen Absolventen der ...







Artikel teilen

Artikel teilen