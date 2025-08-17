Welch ein Start in die zweite Hälfte der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft: Das Qualifying am Samstagmorgen begann statt um 08.30 Uhr um 11.30 Uhr. Der Rennstart musste um zwei Stunden von 12 auf 14 Uhr verschoben werden und aus dem geplanten 6-Stunden-Rennen wurde schließlich noch ein Viereinhalb-Stunden-Rennen.

Der Nebel wirft alles über den Haufen

Die Sieger des KW ADAC Ruhr-Pokal-Rennen hießen zwar nach 33 Runden Klaus Bachler und Sven Müller im Falken Porsche 911 GT3 R vor ihren Markenkollegen Dennis Marschall und Nico Menzel sowie dem Ford Mustang GT3 mit Vincent Kolb, Patrick Assenheimer und Frank Stippler. Das Sagen aber hatte einzig und alleine der morgendliche dichte Nebel über der Rennstrecke. Die milchige „Suppe“ warf nur einen Tag nach fast 30 Grad und strahlend blauem Himmel wieder einmal alles über den Haufen.

Auch die heimischen Piloten in den verschiedenen Klassen mussten sich unter diesen Umständen in Geduld üben und auf die Informationen warten, die die Rennleitung alle halbe Stunde nach einer Besichtigungsrunde über die Nordschleife gab. Die einzigen, die von diesem „nebulösen“ Beginn der zweiten NLS-Saisonhälfte profitierten, waren die Fans. Die durften bis fast 11 Uhr munter durch die Boxengasse marschieren, mal einen Blick auf die rennfertigen Boliden werfen, „Selfies“ en masse machen und den Mechanikern und auch dem einen oder anderen Fahrer, der sich zwischendurch sehen ließ, über die Schulter schauen.

Ereignisreiches Rennen vor vielen Zuschauern

Als die wilde Jagd um 14 Uhr schließlich losgelassen wurde, begann vor vielen Zuschauern, die nach mehr als zwei Monaten mit Ausnahme des NLS Light Rennens mal wieder Langstreckensport sehen wollten, ein ereignisreiches Rennen. Die Cups und Klassen der NLS präsentierten sich wieder einmal als das Herz des Breitensports in der Nürburgring Langstreckenserie. Das schlug bei den Brüdern Jürgen und Joachim Nett aus Mayen gemeinsam mit Christoph Dupré von Dupré Engineering Motorsport mit dem Audi S3 in der Klasse VT2 am stärksten. Das Trio setzte sein Vorhaben Klassensieg mit einem souveränen Start-Ziel-Erfolg um.

i Das Team mit den Nett-Brüdern freute sich über den Klassensieg. Ottmar Arenz

Nach viel Pech im bisherigen Saisonverlauf durfte der für den AC Mayen startende Alex Schneider (Bleckhausen) mit seinen Teamkameraden Akshay Gupta (Indien) und Jarno d’Hauw (Belgien) in der Klasse VT2-F+4WD im Hyundai i30N von Mertens Motorsport hinter dem Audi S3 Trio mit Rang zwei in der Klasse einen Pokal in Empfang nehmen.

Bendorfer Daniel Zils diesmal nur zweimal Zweiter

Eine Serie riss dagegen für Daniel Zils: Nach 58 Klassensiegen in Folge musste sich der Bendorfer dieses Mal wie gewohnt als Doppelstarter mit zwei zweiten Plätzen begnügen. In der Klasse VT2-RWD gab ein ganz enges Rennen zum Schluss den Ausschlag für den Klassensieg der Paarung Manheller/Barth im Toyota Supra vor Leisen/Stahlschmidt/Zils, die damit auch weiteren Boden zu den Spitzenreitern im Gesamtklassement Markert/Wambach/Rziczny im BMW M240 i Racing Cup einbüßten. In der Klasse V6 beendete Zils das Rennen im Porsche Cayman S hinter dem Porsche 911er Trio Heuchemer/Heuchemer/Koft.

In vier Wochen steht für die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie bereits das nächste Highlight an. Am 13. und 14. September trägt die NLS erstmals in dieser Saison einen Double-Header aus. An beiden Tagen wird je ein Vier-Stunden-Rennen gefahren. Sie werden dann die Saisonläufe sieben und acht der Serie sein.