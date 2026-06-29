Luca Stolz wird Zweiter in Spa Nächster 24-Stunden-Erfolg für Brachbacher Rennfahrer Jürgen Augst 29.06.2026, 12:58 Uhr

i Luca Stolz (links) feierte mit seinen Teampartner Lucas Auer (Mitte) und Maro Engel (rechts) nach einer feherlfreien Leistung den nächsten großen 24-Stunden-Erfolg im belgischen Spa-Francorchamps. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Starke Rennleistungen zweier Fahrer aus dem AK-Land wurden im belgischen Spa nicht für beide belohnt. Während Luca Stolz mit seinem Team abermals einen starken Platz auf dem Podium feiern konnte, blieb ein schneller Tom Kalender enttäuscht zurück.

Das „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ auf der Ardennen-Achterbahn im belgischen Spa-Francorchampsist nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ein weiterer großer 24-Stunden-Klassiker, der sich mit 69 Startern zum größten GT3-Rennen entwickelt hat, das es weltweit gibt.







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