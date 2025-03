MSC Kempenich ist für 46. Auflage der Rallye gerüstet

Es ist immer ein großes Motorsportereignis in Kempenich – und auch die 46. Auflage der Rallye des MSC verspricht viel Spannung.

Am kommenden Sonntag richtet der MSC Kempenich seine 46. Rallye aus. Die Veranstaltung bildet in diesem Jahr zum wiederholten Mal den Auftakt zum Deutschen Rallye-Cup (DRC), der sich seit der vergangenen Saison in einem neuen Gewand präsentiert. Es finden bundesweit 12 Läufe statt. Der Endlauf wird Ende Oktober im Saarland ausgetragen.

Auch in diesem Jahr wird ein starkes Teilnehmerfeld mit circa 120 Fahrzeugen für die insgesamt acht Wertungsprüfungen rund um Kempenich erwartet. Der Deutsche Rallyemeister Marijan Griebel in seinem RC2 Skoda Fabia (Team Pole Promotion) soll ebenfalls in die Eifel kommen.

i Rund um Kempenich steht am Sonntag der Motorsport im Blickpunkt. Bernd Grieshaber/MSC Kempenich

Die um Kempenich herum sattfindenden Wertungsprüfungen werden in den Bereichen Hausten (WP 1&5 – DEKRA), Wehr (WP 2&6 – Steins Heizung Sanitär), Kempenich (WP 3&7 – Kreissparkasse Ahrweiler) und Hannebach (WP 4&8 – Reifen Radermacher) durchgeführt. Wie für den Rallyesport typisch, wird auf gesperrten Asphalt- sowie Schotterwegen gefahren.

Um 11.31 Uhr werden Fahrzeuge auf die Strecke geschickt

Die ersten Rallye-Fahrzeuge werden um 11.31 Uhr vom Rallyezentrum in Kempenich durch den Organisationsleiter Berthold Hantel auf die Strecke geschickt. Die Zielankunft der ersten Teilnehmer wird für etwa 16.30 Uhr erwartet.

Start- und Zielpunkt der Rallye ist an der Leyberghalle in Kempenich. Hier können auch Programmhefte zur Veranstaltung erworben und sich über die Veranstaltung informiert werden.

i Motorsport hautnah gibt es bei der Rallye des MSC Kempenich. Bernd Grieshaber/MSC Kempenich

Für alle Teilnehmer und besonders für die Zuschauer hat die Sicherheit höchste Priorität. Der Veranstalter bittet daher alle Zuschauer, sich nur an den ausgewiesenen Zuschauerpunkten aufzuhalten. Alle Punkte sind entsprechend beschildert und für alle kostenlos zugänglich.

Viele helfende Hände

An den Wertungsprüfungen wird der MSC Kempenich und seine Mitglieder, neben dem DRK Vordereifel und den jeweiligen FFW der Gemeinden, durch weitere circa 250 Sportwarte unterstützt, welche unter anderem als WP-Leiter, Marshal und Zeitnehmer im Einsatz sind.