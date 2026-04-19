Schwerer Unfall in der Eifel Motorsport-Fest wird zur Tragödie Jürgen C. Braun 19.04.2026, 13:50 Uhr

i Rennautos bei der Startphase auf dem Nürburgring. In der Mitte vorne ist das Fahrzeug von Juha Miettinen zu sehen. Bei dem schweren Massenunfall im Qualifier-Rennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring ist ein Pilot ums Leben gekommen. Foto: Alexander Franz/Erftkreis News Redaktion/dpadpa-Bildfunk +++ Alexander Franz. Alexander Franz/Erftkreis News R

Es sollte ein Motorsport-Fest werden - und endete für einen Fahrer tödlich: Die Qualifikation zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wurde von einem grauenhaften Unfall überschattet.

Nürburgring. Vier Wochen vor dem großen Saison-Höhepunkt, dem ADAC 24-Stunden-Rennen, war alles angerichtet für ein wunderbares Motorsport-Wochenende auf dem Nürburgring und ein grandioses Spektakel auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife. Am Ende stand eine Tragödie, die alle bis ins Mark traf und den Motorsport wieder einmal erschütterte.







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