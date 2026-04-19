Es sollte ein Motorsport-Fest werden - und endete für einen Fahrer tödlich: Die Qualifikation zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wurde von einem grauenhaften Unfall überschattet.
Lesezeit 2 Minuten
Nürburgring. Vier Wochen vor dem großen Saison-Höhepunkt, dem ADAC 24-Stunden-Rennen, war alles angerichtet für ein wunderbares Motorsport-Wochenende auf dem Nürburgring und ein grandioses Spektakel auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife. Am Ende stand eine Tragödie, die alle bis ins Mark traf und den Motorsport wieder einmal erschütterte.