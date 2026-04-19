Schwerer Unfall in der Eifel
Motorsport-Fest wird zur Tragödie
Rennautos bei der Startphase auf dem Nürburgring. In der Mitte vorne ist das Fahrzeug von Juha Miettinen zu sehen. Bei dem schwe
Rennautos bei der Startphase auf dem Nürburgring. In der Mitte vorne ist das Fahrzeug von Juha Miettinen zu sehen. Bei dem schweren Massenunfall im Qualifier-Rennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring ist ein Pilot ums Leben gekommen. Foto: Alexander Franz/Erftkreis News Redaktion/dpadpa-Bildfunk +++
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Es sollte ein Motorsport-Fest werden - und endete für einen Fahrer tödlich: Die Qualifikation zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wurde von einem grauenhaften Unfall überschattet.

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Nürburgring. Vier Wochen vor dem großen Saison-Höhepunkt, dem ADAC 24-Stunden-Rennen, war alles angerichtet für ein wunderbares Motorsport-Wochenende auf dem Nürburgring und ein grandioses Spektakel auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife. Am Ende stand eine Tragödie, die alle bis ins Mark traf und den Motorsport wieder einmal erschütterte.

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