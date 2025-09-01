Ein ganzes Wochenende lang steht Hennweiler im Zeichen der fliegenden Maschinen. Der Motocross des MSC hält den gesamten Ort auf Trab und lockt zahlreiche Piloten und Zuschauer an.

Motocross vom Feinsten erlebten zahlreiche Zuschauer beim MSC Hennweiler. Bei strahlendem Sonnenschein, bestens präparierter Strecke und dank 200 ehrenamtlicher Helfer verwandelte sich das Motodrom in ein Mekka für Motorsportfreunde. 1560 Meter purer Adrenalin – und die Fans bekamen packende Rennen ohne schwere Stürze und Verletzungen geboten. „So macht Motocross richtig Spaß“, schwärmte Rennleiter Thomas Unzen nach zwei reibungslosen Tagen.

Besonders im Fokus standen die Läufe zur deutschen Meisterschaft der 125-ccm-Klasse, der Seitenwagen und der Quads. Schon im Zeittraining der 125er deutete sich Hochspannung an: Oskar Romberg (Meyer Racing) setzte mit 1:32,695 Minuten die Bestzeit vor Tim Schröter (KTM GST Berlin Racing) und Pasquale Di Monaco (KMP-Honda-Racing by DVAG). Im ersten Lauf lieferte sich Romberg mit Max Meyer (ebenfalls Meyer Racing) und Schröter ein sehenswertes Kopf-an-Kopf-Duell. Nach 15 Runden hatte Romberg die Nase vorne. Im zweiten Lauf bestätigte Romberg seine Klasse und siegte erneut souverän. In der Tageswertung lautete das Podium: Romberg vor Meyer und Schröter.

i Echte Hingucker: Die Seitenwagen-Rennen in Hennweiler erfreuten sich großer Beliebtheit. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Auch die Seitenwagen-DM bot erstklassigen Motorsport. Das Zeittraining dominierten Tim Prümmer/Jarno Steegmans (VMC AMS) mit 1:42,179 Minuten. Auch in beiden Läufen setzten sie sich souverän durch und sicherten sich die Tageswertung vor Dan Foden/Noah Weinmann (WSP AMS) und Adrian Peter/Joel Hofmann (VMC Husqvarna). Besonders das zweite Rennen hielt die Zuschauer in Atem: Prümmer/Steegmans siegten nur knapp.

Für viel Spannung sorgte die deutsche Quad-Meisterschaft. In der Tageswertung setzte sich Matteo Stiller (Stiller Racing) knapp vor Roman Gwiazda und Jordi Niclas Gieler durch. Die Lokalmatadore Luca und Paul Maier landeten nach starken Rennen auf den Plätzen vier und fünf. „Die Quads sind immer ein Publikumsmagnet“, freute sich Vereinsvorsitzender Sascha Mayer über die große Begeisterung an den Zäunen.

Für den MSC Hennweiler war es nicht nur organisatorisch ein voller Erfolg. Nachwuchsfahrer aus den eigenen Reihen wie Jannis Bodtländer (50 ccm) und die Brüder Luca und Leon Jahrling sammelten wichtige Rennerfahrungen. Auch Jonathan Schneiß durfte sich über eine Trophäe freuen. Die Jugend präsentierte sich damit ebenso stark wie die „Großen“. Sportkommissar Armin Bolz und Streckensicherungsleiter Marco Hütter lobten die Disziplin im Fahrerlager. Selina „Selly“ Selzer, seit 13 Jahren beliebte „Startmaus“, sorgte mit der 15-Sekunden-Tafel für professionelles Flair am Startgatter.

Alle waren sich einig: Das Motocross-Wochenende in Hennweiler bot packende Rennen, viele Namen und Zeiten für die Statistik, dazu eine perfekte Organisation. „Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr“, sagte Vereinsvorsitzender Mayer, während die letzten Pokale an die strahlenden Sieger übergeben wurden.