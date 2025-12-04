Wechsel zu neuem Hersteller Mit Porsche fährt Land-Motorsport auch 2026 in der DTM Jürgen Augst 04.12.2025, 12:37 Uhr

i Im Rahmen der „Night of Champions“ wurde der Herstellerwechsel des Niederdreisbacher Teams von Land-Motorsport bekannt gegeben. Der junge Däne Bastian Buus wird dabei den Neuen Porsche 911 GT3R Evo pilotieren. Jürgen Augst/Porsche/byJogi

Land-Motorsport überrascht in der DTM: Nach dem Wechsel zu Porsche und mit Talent Bastian Buus am Steuer will das Westerwälder Team neue Erfolge in der kommenden GT3-Saison feiern.

Nach einer sehr erfolgreichen Debütsaison im Jahre 2025 wechselt die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport, die auch 2026 Teil der DTM sein wird, den Hersteller. Im Rahmen der „Night of Champions“ von Porsche wurde das Engagement des Teams von Wolfgang und Christian Land mit der Marke aus Zuffenhausen bekannt gegeben.







