Landgraf stellt Fahrerteam vor Mit dem jüngsten Fahrer aller Zeiten zurück in der DTM 16.02.2025, 21:35 Uhr

i Mit 17 Jahren wird Tom Kalender aus Hamm im Team des Bad Kreuznachers Klaus Landgraf zum jüngsten DTM-Fahrer aller Zeiten. Jürgen Augst/Manfred Muhr/jogi

Das kann sich sehen lassen: Landgraf Motorsport aus Bad Kreuznach kehrt nicht nur auf die große Bühne DTM zurück. Teamchef Klaus Landgraf ist auch die Verpflichtung zweier starker Piloten gelungen.

Der Vizemeister des Jahres 2022 und der jüngste Pilot aller Zeiten: Eine spektakulärere Fahrerpaarung hätte es kaum geben können für das DTM-Comeback des Bad Kreuznacher Rennstalls Landgraf Motorsport. Lucas Auer und Tom Kalender werden 2025 an den acht Renn-Wochenenden für das Landgraf-Team in einem Mercedes AMG GT3 an den Start gehen.

