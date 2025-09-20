MSC-Rubin-Pilot großartig Mit 100 von 100 Punkten holt David Bangert den Titel 20.09.2025, 00:00 Uhr

i Jede Menge Pokale nahm david Bangert nach seinem starken Rennwochenende in Harsewinkel mit nach Hause. Anna Bangert

Auch schwierige Witterungsbedingungen konnten David Bangert nicht bremsen. Der Kart-Pilot des MSC Rubin Wilzenberg sicherte sich in Harsewinkel die „Rookie-West-Meisterschaft.

Eine starke Leistung bot Rundstrecken-Kart-Pilot David Bangert bei der Rookies-West-Meisterschaft in Harsewinkel im Kreis Gütersloh. Der 13-Jährige vom MSC Rubin Wilzenberg erlebte in Ostwestfalen ein intensives Doppelwochenende. Wechselnde Witterungsverhältnisse mit Sonne und Regen machten David Bangert das Fahren nicht leicht, doch am Ende stand die maximale Punkteausbeute.







