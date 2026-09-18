Das hatte sich das Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Team Landgraf anders vorgestellt. Am Sachsenring blieben die Ergebnisse von Lucas Auer und Tom Kalender hinter den Erwartungen zurück.
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Der große Traum von Lucas Auer, im Jahr 2026 erstmals den DTM-Titel einzufahren, dürfte spätestens am Sachsenring geplatzt sein. Mit den Rängen elf und fünf schaffte es der Pilot des Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Teams Landgraf nicht, sich für das Saisonfinale auf dem Hockenheimring in eine gute Ausgangsposition zu bringen.