DTM-Plätze elf und fünf Mechaniker geben nach Auers Qualifying-Crash Gas Olaf Paare 18.09.2026, 07:00 Uhr

i Boxen-Romantik: Lucas Auer erreicht am Sachsenring in seinem blauen Mercedes sein Mechanikerteam. Landgraf Motorsport/Fuchs

Das hatte sich das Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Team Landgraf anders vorgestellt. Am Sachsenring blieben die Ergebnisse von Lucas Auer und Tom Kalender hinter den Erwartungen zurück.

Der große Traum von Lucas Auer, im Jahr 2026 erstmals den DTM-Titel einzufahren, dürfte spätestens am Sachsenring geplatzt sein. Mit den Rängen elf und fünf schaffte es der Pilot des Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Teams Landgraf nicht, sich für das Saisonfinale auf dem Hockenheimring in eine gute Ausgangsposition zu bringen.







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