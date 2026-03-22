Mayener Brüder Nett teilen sich mit Verstappen die Box

Dramatische Szenen am Nürburgring: Max Verstappen zieht Massen an, doch ein Reifenfehler kostet den Sieg. Überraschungen und Enttäuschungen prägten das Rennen, während die Brüder Nett im Glück und im Pech waren.
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Welch ein Drama beim vom MSC Sinzig ausgerichteten 58. Barbarossapreis, dem eigentlich zweiten Lauf der diesjährigen NLS-Saison, der aber aufgrund des wegen der Witterung abgesetzten ersten Rennens zur Saisonpremiere wurde. 50 Jahre alt musste die Nürburgring Langstreckenserie (NLS/vorher VLN) werden, um einen solchen Saisonauftakt zu erleben.