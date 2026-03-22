Nürburgring Mayener Brüder Nett teilen sich mit Verstappen die Box Jürgen C. Braun 22.03.2026, 12:00 Uhr

i Duell zwischen dem vierfachen Formel1-Weltmeister Max Verstappen (hinten im Mercedes AMG GT3) und dem Scherer-PHX Audi R8 LMS GT3 Evo II mit Chrisopher Haase, der später von Verstappens Disqualifikation profitierte und das Rennen gewann. Ottmar Arenz

Dramatische Szenen am Nürburgring: Max Verstappen zieht Massen an, doch ein Reifenfehler kostet den Sieg. Überraschungen und Enttäuschungen prägten das Rennen, während die Brüder Nett im Glück und im Pech waren.

Welch ein Drama beim vom MSC Sinzig ausgerichteten 58. Barbarossapreis, dem eigentlich zweiten Lauf der diesjährigen NLS-Saison, der aber aufgrund des wegen der Witterung abgesetzten ersten Rennens zur Saisonpremiere wurde. 50 Jahre alt musste die Nürburgring Langstreckenserie (NLS/vorher VLN) werden, um einen solchen Saisonauftakt zu erleben.







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