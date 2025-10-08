Gelungene WM-Generalprobe Maximilian Schleimer untermauert Spitzenplatz 08.10.2025, 09:27 Uhr

i Einmal mehr untermauerte Maximilian Schleimer in Franciacorta seinen Platz in der internationalen Kartspitze. LRN Photo

Beim Saisonfinale der Serie „Champions of the Future“ in Franciacorta sicherte sich Maximilian Schleimer in der Kategorie KZ2 den zweiten Platz. Der 17-jährige Schaltkart-Pilot aus Obertiefenbach überzeugte über das gesamte Wochenende mit starken Leistungen und bestätigte damit einmal mehr seinen Platz in der internationalen Kartspitze.







