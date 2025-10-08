Gelungene WM-Generalprobe: Maximilian Schleimer untermauert Spitzenplatz
Gelungene WM-Generalprobe
Maximilian Schleimer untermauert Spitzenplatz
Beim Saisonfinale der Champions of the Future in Franciacorta sicherte sich Maximilian Schleimer Platz zwei in der Kategorie KZ2. Der Obertiefenbacher überzeugte mit starken Leistungen und bestätigte seinen Platz in der internationalen Kartspitze.
Lesezeit 1 Minute
Beim Saisonfinale der Serie „Champions of the Future“ in Franciacorta sicherte sich Maximilian Schleimer in der Kategorie KZ2 den zweiten Platz. Der 17-jährige Schaltkart-Pilot aus Obertiefenbach überzeugte über das gesamte Wochenende mit starken Leistungen und bestätigte damit einmal mehr seinen Platz in der internationalen Kartspitze.