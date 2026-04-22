Dritter bei WSK Euro Series Maximilian Schleimer kehrt zurück aufs Podium 22.04.2026, 08:18 Uhr

i In einem hochkarätig besetzten Feld mit über 280 Fahrern aus 54 Nationen setzte Maximilian Schleimer in Lonato (Lombardei) eine weitere Duftmarke. LRN_PHOTO

Schaltkart-Pilot Maximilian Schleimer beendete beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. Damit setzte der 18-Jährige damit ein Ausrufezeichen.

Maximilian Schleimer ist zurück auf dem Podium: Beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato zeigte der deutsche Schaltkart-Pilot eine starke Leistung und beendete das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. In einem hochkarätig besetzten Feld setzte der 18-jährige Obertiefenbacher damit ein Ausrufezeichen.







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