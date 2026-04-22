Dritter bei WSK Euro Series 
Maximilian Schleimer kehrt zurück aufs Podium 
In einem hochkarätig besetzten Feld mit über 280 Fahrern aus 54 Nationen setzte Maximilian Schleimer in Lonato (Lombardei) eine
In einem hochkarätig besetzten Feld mit über 280 Fahrern aus 54 Nationen setzte Maximilian Schleimer in Lonato (Lombardei) eine weitere Duftmarke.
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Schaltkart-Pilot Maximilian Schleimer beendete beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. Damit setzte der 18-Jährige damit ein Ausrufezeichen.

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Maximilian Schleimer ist zurück auf dem Podium: Beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato zeigte der deutsche Schaltkart-Pilot eine starke Leistung und beendete das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. In einem hochkarätig besetzten Feld setzte der 18-jährige Obertiefenbacher damit ein Ausrufezeichen.

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