Schaltkart-Pilot Maximilian Schleimer beendete beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. Damit setzte der 18-Jährige damit ein Ausrufezeichen.
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Maximilian Schleimer ist zurück auf dem Podium: Beim zweiten Lauf der WSK Euro Series auf dem South Garda Karting Circuit in Lonato zeigte der deutsche Schaltkart-Pilot eine starke Leistung und beendete das Wochenende in der KZ2-Klasse auf Rang drei. In einem hochkarätig besetzten Feld setzte der 18-jährige Obertiefenbacher damit ein Ausrufezeichen.