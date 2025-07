Maximilian Schleimer krönte seine internationale Saison mit einem Podestplatz in der Gesamtwertung der FIA Kart-Europameisterschaft mit dem dritten Rang in der Meisterschaftswertung.

Vor heimischer Kulisse krönte Maximilian Schleimer seine bisher stärkste internationale Saison mit einem Podestplatz in der Gesamtwertung der FIA Kart-Europameisterschaft. Beim großen Finale der Schaltkart-EM in der Arena E in Mülsen wurde der Förderpilot des ADAC Mittelrhein Fünfter im Rennen der Kategorie KZ2 und sicherte sich damit den dritten Rang in der Meisterschaftswertung.

Hervorragende Ausgangsposition für die Heats gesichert

„Ein Podium in der EM ist einfach ein Megagefühl. Ich bin super zufrieden mit den drei Wochenenden und danke meinem Team und Unterstützern. Ohne das Top-Material und den Rückhalt wäre so ein Ergebnis nicht möglich gewesen“, zog der Teenager aus Obertiefenbach am Sonntagabend ein positives Fazit.

Hochmotiviert war der 17-Jährige zum Finale der Europameisterschaften ins Sächsische gereist und setzte bereits im Zeittraining ein deutliches Ausrufezeichen: Als Schnellster seiner Gruppe und Dritter im Gesamtklassement sicherte er sich eine hervorragende Ausgangsposition für die Heats. Diese nutzte Schleimer konsequent und lag nach den Vorläufen auf dem vierten Platz im Zwischenranking.

Erneut auf den Spitzenrängen mitgemischt

Darauf baute das Talent aus dem Rhein-Lahn-Kreis auch im Super Heat am Sonntagmorgen auf. Bei hochsommerlichen Temperaturen und vor voll besetzten Zuschauerrängen mischte Schleimer erneut auf den Spitzenrängen mit und sicherte sich den sechsten Startplatz für das große Finale der kontinentalen Titelkämpfe. Dort erlebte er eine turbulente Anfangsphase, büßte zunächst einige Positionen, konnte sich jedoch wieder stabilisieren und machte den verlorenen Boden gut. Nach 23 intensiven Runden überquerte er im Landkreis Zwickau die Ziellinie als Fünfter und war damit bester Deutscher im Finale.

Mit seinen konstant starken Leistungen an allen drei EM-Wochenenden holte sich Maximilian den verdienten dritten Rang in der Gesamtwertung der FIA Kart-Europameisterschaft. In einem internationalen Feld zählt der Youngster damit zu den stärksten Kart-Fahrern Europas.