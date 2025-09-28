Verstappen fährt GT3-Rennen Max und der maximale Rummel am Ring Jürgen C. Braun 28.09.2025, 15:02 Uhr

i Eingekesselt in eine riesige Menschenmenge: Max Verstappen und sein Ferrari in der Startaufstellung. Jürgen C. Braun

Max Verstappen kommt, sieht und siegt: Der Nürburgring erlebte einen Tag, wie er vor einer riesigen Kulisse nicht besser hätte inszeniert werden können.

In keinem Groschenroman hätte man es besser erzählen, in keinem Spielfilm besser inszenieren können: Da jährt sich der Tag, an dem der Grundstein zur schönsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt gelegt wurde, zum 100. Mal. Und ausgerechnet zu diesem denkwürdigen Ereignis kommt, wie wundersam aus Grimms Märchen, der derzeit beste Rennfahrer der Welt daher.







Artikel teilen

Artikel teilen