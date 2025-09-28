Taktisch kluger Rallye-Champ Marijan Griebel wird zum fünften Mal Deutscher Meister 28.09.2025, 12:23 Uhr

i Marijan Griebel und Ela Kreme können jubeln. Sie sind das beste Team der Deutschen Rallyemeisterschaft 2025. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit Grips fuhr Marijan Griebel die Rallye Stemweder Berg, den sechsten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Der Lohn war der Titel-Hattrick und der fünfte Meisterschafts-Gesamtsieg überhaupt. Mehr hat bisher nur ein Pilot geschafft.

Marijan Griebel hat nichts anbrennen lassen. Bei der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke bei Detmold steuerte der Pilot aus Hahnweiler seinen Skoda Fabia RS Rally 2 mit Grips durch die Wertungsprüfungen. Taktisch klug landete er zwar „nur“ auf dem dritten Platz, doch selbst 1:39 Minuten Rückstand auf Gewinner Philipp Geipel brachten ihm den Gesamtsieg bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2025.







