Mit Grips fuhr Marijan Griebel die Rallye Stemweder Berg, den sechsten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Der Lohn war der Titel-Hattrick und der fünfte Meisterschafts-Gesamtsieg überhaupt. Mehr hat bisher nur ein Pilot geschafft.
Lesezeit 2 Minuten
Marijan Griebel hat nichts anbrennen lassen. Bei der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke bei Detmold steuerte der Pilot aus Hahnweiler seinen Skoda Fabia RS Rally 2 mit Grips durch die Wertungsprüfungen. Taktisch klug landete er zwar „nur“ auf dem dritten Platz, doch selbst 1:39 Minuten Rückstand auf Gewinner Philipp Geipel brachten ihm den Gesamtsieg bei der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2025.