DRM-Finale in der Lausitz Marijan Griebel will Schotter-Sieg und sechsten Titel Sascha Nicolay 05.11.2026, 13:39 Uhr

i Marijan Griebel ist top motiviert. Mit Beifahrerin Ella Kremer will er in seinem Skoda Fabia zum sechsten Mal Deutscher Meister werden. Joachim Hähn

Lange keine Schotter-Rallye mehr gefahren sind sowohl Marijan Griebel als auch Philipp Geipel. Doch ausgerechnet auf Schotter fällt zwischen beiden Piloten die Entscheidung, wer diesmal Deutscher Rallye-Meister wird.

Mit hauchdünnem Vorsprung geht Marijan Griebel auf die letzte Station der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Freitag und Samstag in der Lausitz. Der Hahnweilerer möchte in seinem Skoda Fabia Rally2 den Vorteil verteidigen und sich so seinen insgesamt sechsten Deutschen Meister-Titel sichern.







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