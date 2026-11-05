Lange keine Schotter-Rallye mehr gefahren sind sowohl Marijan Griebel als auch Philipp Geipel. Doch ausgerechnet auf Schotter fällt zwischen beiden Piloten die Entscheidung, wer diesmal Deutscher Rallye-Meister wird.
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Mit hauchdünnem Vorsprung geht Marijan Griebel auf die letzte Station der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Freitag und Samstag in der Lausitz. Der Hahnweilerer möchte in seinem Skoda Fabia Rally2 den Vorteil verteidigen und sich so seinen insgesamt sechsten Deutschen Meister-Titel sichern.