DRM-Finale in der Lausitz
Marijan Griebel will Schotter-Sieg und sechsten Titel
Marijan Griebel ist top motiviert. Mit Beifahrerin Ella Kremer will er in seinem Skoda Fabia zum sechsten Mal Deutscher Meister
Marijan Griebel ist top motiviert. Mit Beifahrerin Ella Kremer will er in seinem Skoda Fabia zum sechsten Mal Deutscher Meister werden.
Joachim Hähn

Lange keine Schotter-Rallye mehr gefahren sind sowohl Marijan Griebel als auch Philipp Geipel. Doch ausgerechnet auf Schotter fällt zwischen beiden Piloten die Entscheidung, wer diesmal Deutscher Rallye-Meister wird.

Lesezeit 2 Minuten
Mit hauchdünnem Vorsprung geht Marijan Griebel auf die letzte Station der Deutschen Rallye-Meisterschaft am Freitag und Samstag in der Lausitz. Der Hahnweilerer möchte in seinem Skoda Fabia Rally2 den Vorteil verteidigen und sich so seinen insgesamt sechsten Deutschen Meister-Titel sichern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Motorsport Sport

Top-News aus dem Sport