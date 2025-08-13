Buchstäblich an seiner Haustür vorbei führt die Saarland-Pfalz-Rallye Marijan Griebel. Warum der Heimvorteil so groß nicht ist und warum er die Rallye trotzdem klasse findet, das kann der vierfache DRM-Titelträger wunderbar erklären.

Die Fünf spielt am Freitag und Samstag für Marijan Griebel eine große Rolle. Zum fünften Mal in Folge kann er sein Heimspiel, die ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye, gewinnen - und wenn ihm das gelänge, dann wäre sein Deutscher-Meister-Titel Nummer fünf zum Greifen nah.

Marijan Griebel ist amtierender Champion, er hat in der Gesamtwertung der aktuellen Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) 16 Punkte Vorsprung, er hat die drei Läufe, bei denen er am Start war, gewonnen - und am Wochenende geht es quasi an seinem Haus in Hahnweiler vorbei. Was soll da passieren, wer soll ihm den fünften Sieg in Folge bei der Saarland-Pfalz-Rallye nehmen?

„Das mit dem Heimvorteil ist so eine Sache. So wirklich gibt es den für mich vielleicht noch in Nuancen“

Marijan Griebel

Griebel hofft natürlich auch, dass alles glattgeht, doch er ist vorsichtig. „Das mit dem Heimvorteil ist so eine Sache. So wirklich gibt es den für mich vielleicht noch in Nuancen“, sagt er. Seine Erklärung ist einleuchtend. „Die Saarland-Pfalz-Rallye gehört ja seit Jahren zum festen DRM-Programm, die Strecken sind Jahr für Jahr gleich oder die Varianten ähneln sich. Das bedeutet, dass auch Julius und Philipp sie bestens kennen, weil sie hier auch schon oft gefahren sind.“ Julius Tannert und Philipp Geipel sind einmal mehr die härtesten Konkurrenten von Griebel im Kampf um die Deutsche Rallye-Krone. Geipel hat 16, Tannert 26 Zähler Rückstand.

„Es sieht punktetechnisch gut aus für mich, aber die Zahlen täuschen ein bisschen“, findet Griebel und stellt klar: „Die Saarland-Pfalz-Rallye ist wirklich wichtig für mich. Ich würde sie schon sehr gerne gewinnen.“ Klar, mit einem Sieg hätte der 36-Jährige einen Riesenschritt in Richtung Titel-Hattrick und insgesamt fünften DRM-Gesamtsieg gemacht. Grundsätzlich ist Griebel auch guter Dinge. Er geht mit dem Sieg bei der Mittelrhein-Rallye vor zwei Wochen im Rücken an den Start in St. Wendel. „Die Saison läuft sehr gut“, sagt er. Griebel harmoniert mit seiner neuen Co-Pilotin Ella Kremer, und sein Skoda Fabia läuft bisher wie ein Uhrwerk. Abgeklärt hat der Hahnweilerer seine Siege eingefahren.

„Es sind ein paar Meter zu Fuß zu gehen. Das muss einem klar sein, aber wenn man da ist, dann ist die Action schon supercool.“

Marijan Griebel über den Zuschauerpunkt der WP „Windpark“

Dass Griebel als Top-Favorit am Freitag, ab 16.40 Uhr, auf dem Schlossplatz in St. Wendel von der Startrampe rollt, ist selbstverständlich. Er ist der Gejagte. Aber Griebel mag die Rallye - nicht nur, weil sie sein Heimspiel ist und im Rahmen der Wertungsprüfung „Windpark“ tatsächlich buchstäblich bei sich an der Haustür vorbeiführt. „Das ist natürlich emotional, schön und besonders, wenn es rund um den Heimatort zur Sache geht“, sagt Griebel und fügt hinzu: „Ich mag die Rallye aber auch, weil sie größtenteils auf schmalen Wirtschaftswegen gefahren wird. Das ist schonmal viel schöner als auf einer breiten Hauptstraße.“ Zudem zählen kleine Bonbons zur Charakteristik der Saarland-Pfalz-Rallye. „Es gibt immer wieder kleine Schotterabschnitte. Die sind spannend für Zuschauer und Fahrer“, sagt Griebel und ergänzt: „Außerdem erlebt man auch ein paar Sprünge. Für die Zuschauer ist das klasse, das gibt immer schöne Bilder“, lacht der amtierende Deutsche Meister.

Die wohl spektakulärste Sprungkuppe bietet die Rallye bei Griebels Heim-Wertungsprüfung, der WP „Windpark“, die am Freitag zweimal gefahren wird (Start 17.20 Uhr und 19.25 Uhr). „Wenn ich Zuschauer wäre, würde ich mich mit großer Wahrscheinlichkeit dort hinstellen“, verrät Griebel und informiert: „Es sind ein paar Meter zu Fuß zu gehen. Das muss einem klar sein, aber wenn man da ist, dann ist die Action schon supercool.“

Griebel empfiehlt auch Zuschauerpunkt Rohrbach

Insgesamt werden bei der Saarland-Pfalz-Rallye 153,56 Kilometer auf Zeit gefahren. Am Freitag gibt es zwei, am Samstag vier Streckenabschnitte, die jeweils doppelt absolviert werden müssen. Die längste Wertungsprüfung ist die Griebel-Heimspiel-WP „Windpark“ mit 18,30 Kilometern. Nur unwesentlich kürzer ist die WP „Numborn“ bei Heusweiler am Samstag (9.20 Uhr und 12.10 Uhr). Dieser Abschnitt ist neu im Programm, und Experten glauben, dass sich auf diesen 18,20 Kilometern die Rallye entscheiden könnte. „Die Strecke dieser WP kenne ich auch nicht wirklich“, räumt Griebel ein. Auch hier also kein richtiger Heimvorteil für den Champion.

Der Samstagmorgen beginnt übrigens mit der WP Urexweiler (ab 8.40 Uhr und 11.30 Uhr), ehe es am Nachmittag auch wieder in den Kreis Birkenfeld geht. Zwischen Fohren-Linden und Berglangenbach geht es bei der WP „Rödelstein“ über die Kreisstraße 61 um 14.35 Uhr und 16.20 Uhr. Dort findet sich auch der Zuschauerpunkt „Rohrbach“ mit Bewirtung, den auch Griebel empfiehlt. Danach donnern die Boliden noch ein paar Meter bei der abschließenden WP „Breitsester Wald“ (15 Uhr, 16.50 Uhr) über BIR-Boden, ehe es ins Kuseler Land rund um Thallichtenberg geht. „Breitsester Wald“ wird im zweiten Umlauf auch als Powerstage gefahren – es gibt also Extra-Punkte für die Meisterschaft zu holen.

Und natürlich hofft Griebel, dass er am Ende vorne liegt, zum fünften Mal in Folge die Saarland-Pfalz-Rallye gewonnen und die vorentscheidenden Punkte für seine fünfte Deutsche Meisterschaft geholt hat.