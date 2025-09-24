Am Wochenende bei der Rallye Stemweder Berg kann es aber gut sein, dass Marijan Griebel mit gebremstem Schaum fährt. Platz sechs reiht schon zum erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft.
. Der fünfte Titel in der Deutschen Rallyemeisterschaft ist zum Greifen nah für Marijan Griebel. Der Ausnahmefahrer aus Hahnweiler steht am Freitag und Samstag kurz vor seinem nächsten nationalen Triumph. Bei der Rallye Stemweder Berg reicht Griebel schon der sechste Platz, um den Titel-Hattrick und seine insgesamt fünfte Deutsche Meisterschaft perfekt zu machen.