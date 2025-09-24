Platz sechs reicht schon Marijan Griebel steht kurz vor Rallye-Titel Nummer fünf 24.09.2025, 12:54 Uhr

i Marijan Griebel hebt ab und befindet sich im Anflug auf seinen fünften Deutschen Meistertitel. Bei der Rallye Stemweder Berg reicht schon Rang sechs. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Am Wochenende bei der Rallye Stemweder Berg kann es aber gut sein, dass Marijan Griebel mit gebremstem Schaum fährt. Platz sechs reiht schon zum erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

. Der fünfte Titel in der Deutschen Rallyemeisterschaft ist zum Greifen nah für Marijan Griebel. Der Ausnahmefahrer aus Hahnweiler steht am Freitag und Samstag kurz vor seinem nächsten nationalen Triumph. Bei der Rallye Stemweder Berg reicht Griebel schon der sechste Platz, um den Titel-Hattrick und seine insgesamt fünfte Deutsche Meisterschaft perfekt zu machen.







Artikel teilen

Artikel teilen