Sieg bei Saarland-Pfalz-Rallye Marijan Griebel schlägt im richtigen Moment zurück Sascha Nicolay 01.11.2026, 10:51 Uhr

i Marijan Griebel freut sich mit seiner Co-Pilotin Ella Kremer über den Sieg bei der Saarland-Pfalz-Rallye und die Führung in der DRM-Gesamtwertung. Joachim Hähn

Marijan Griebel hat zum sechsten Mal in Folge die Saarland-Pfalz-Rallye für sich entschieden. Mit dem Sieg übernahm der fünffache Deutsche Meister auch wieder die DRM-Führung und kann am Wochenende seinen sechsten Titel einfahren.

Marijan Griebel hat in der Gesamtwertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) die Nase wieder vorne. Der Skoda-Pilot aus Hahnweiler gewann die Saarland-Pfalz-Rallye vor seinem schärfsten Titel-Konkurrenten, Toyota-Fahrer Philipp Geipel, und übernahm damit vor dem letzten DRM-Lauf am kommenden Wochenende in der Lausitz die Gesamt-Tabellenführung.







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