Tobias Braun springt ein Marijan Griebel ohne Stammbeifahrerin Ella Kremer Sascha Nicolay 24.09.2026, 00:00 Uhr

i Ella Kremer wird am Freitag und Samstag nicht im Cockpit des Skoda neben Marijan Griebel sitzen. Sie fehlt verletzungsbedingt. Tobias Braun springt ein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Den vierten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft muss Marijan Griebel ohne Ella Kremer in Angriff nehmen. Tobias Braun springt ein, und Griebel peilt bei der Rallye Stemweder Weg eine möglichst gute Plaatzierung an.

Mit knapper Führung in der Gesamtwertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft geht Marijan Griebel am Freitag und Samstag bei der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke an den Start. Sieben Punkte groß ist der Vorsprung des Skoda-Piloten aus Hahnweiler auf Philipp Geipel im Toyota Yaris.







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