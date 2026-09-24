Den vierten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft muss Marijan Griebel ohne Ella Kremer in Angriff nehmen. Tobias Braun springt ein, und Griebel peilt bei der Rallye Stemweder Weg eine möglichst gute Plaatzierung an.
Lesezeit 1 Minute
Mit knapper Führung in der Gesamtwertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft geht Marijan Griebel am Freitag und Samstag bei der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke an den Start. Sieben Punkte groß ist der Vorsprung des Skoda-Piloten aus Hahnweiler auf Philipp Geipel im Toyota Yaris.