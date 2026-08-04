Platz drei sprang für Marijan Griebel bei der Rallye Mittelrhein heraus. Trotzdem kassierte er die maximale Punktzahl für die Wertung der Deutschen Rallyemeisterschaft, die er jetzt anführt.
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Es ist nichts geworden mit dem fünften Sieg in Folge bei der Rallye Mittelrhein für Marijan Griebel. Der Hahnweilerer landete auf dem dritten Platz des dritten Laufs zur Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Doch weil vor ihm nur zwei Teams schneller waren, die nicht in die DRM eingeschrieben sind, also quasi außerhalb der Meisterschafts-Konkurrenz fuhren, sackte Griebel die maximale Punktzahl ein und übernahm die Führung in der ...