Harte Rallye Mittelrhein Marijan Griebel kämpft mächtig mit den Reifen Sascha Nicolay 04.08.2026, 14:07 Uhr

i Malerische Kulisse und harte Arbeit am Steuer: Marijan Griebel kämpft sich mit seinem Skoda durch die Mosel-Weinberge und landet bei der Rallye Mittelrhein auf Platz drei. Aus der DRM war aber niemand schneller, und so sackte er die maximale Punktzahl ein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Platz drei sprang für Marijan Griebel bei der Rallye Mittelrhein heraus. Trotzdem kassierte er die maximale Punktzahl für die Wertung der Deutschen Rallyemeisterschaft, die er jetzt anführt.

Es ist nichts geworden mit dem fünften Sieg in Folge bei der Rallye Mittelrhein für Marijan Griebel. Der Hahnweilerer landete auf dem dritten Platz des dritten Laufs zur Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Doch weil vor ihm nur zwei Teams schneller waren, die nicht in die DRM eingeschrieben sind, also quasi außerhalb der Meisterschafts-Konkurrenz fuhren, sackte Griebel die maximale Punktzahl ein und übernahm die Führung in der ...







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