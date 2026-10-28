Unberechenbarer als bisher findet Marijan Griebel die Saarland-Pfalz-Rallye am Freitag und Samstag. Gewinnen will der fünfmalige Deutsche Meister aus Hahnweiler seinen Heimlauf gleichwohl, um wieder die DRM-Führung zu übernehmen.
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Am Bostalsee wird am Freitag, um 16.40 Uhr, die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye gestartet, die ursprünglich Mitte August ausgetragen werden sollte, damals aber wegen Hitze, Trockenheit und zunehmender Brandgefahr aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste.