Anders als im Hochsommer Marijan Griebel hat vor seiner Heim-Rallye Respekt Sascha Nicolay 28.10.2026, 14:50 Uhr

i Marijan Griebel peilt in seinem Skoda Fabia Rally2 den Sieg bei der Saarland-Pfalz-Rallye an, die am Bostalsee am Freitag gestartet wird. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Unberechenbarer als bisher findet Marijan Griebel die Saarland-Pfalz-Rallye am Freitag und Samstag. Gewinnen will der fünfmalige Deutsche Meister aus Hahnweiler seinen Heimlauf gleichwohl, um wieder die DRM-Führung zu übernehmen.

Am Bostalsee wird am Freitag, um 16.40 Uhr, die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye gestartet, die ursprünglich Mitte August ausgetragen werden sollte, damals aber wegen Hitze, Trockenheit und zunehmender Brandgefahr aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste.







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