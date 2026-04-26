DRM-Sieg in Sulingen Marijan Griebel bei Schlüssel-WP eine Klasse für sich Sascha Nicolay 26.04.2026, 11:28 Uhr

i Marijan Griebel un Co-Pilotin Ela Kremer feierten bei ihrem ersten bei der diesjährigen Deutschen Rallyemeisterschaft gleich den ersten Sieg. Sascha Dörrenbächer

Erster Auftritt – erster Sieg. Der amtierende Deutsche Rallyemeister Marijan Griebel hat bei der Rallye Sulingen wieder einmal seine Ausnahmeklasse bewiesen. Als es so richtig galt, konnte niemand mit ihm und Co-Pilotin Ela Kremer mithalten.

Marijan Griebel ist in die Deutsche Rallyemeisterschaft (DRM) so gestartet, wie es sich gehört: wie ein Meister eben. Der Titelverteidiger trat beim zweiten Lauf der DRM planmäßig zum ersten Mal an – und feierte auch den Sieg. In Sulingen übrigens zum dritten Mal hintereinander.







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