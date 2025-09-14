Nach 14 Wertungsprüfungen stellte der beste deutsche Rallyepilot sein Fahrzeug am höchsten Berg Europas auf einer starken Platzierung ab.

Der vierte Wertungslauf des Stellantis Motorsport Rally Cup France führte den vierfachen Deutschen Rallye-Meister Marijan Griebel (36, Hahnweiler) und seine Beifahrerin Ella Kremer (26, Severin) in die französischen Alpen. Die Rally Mont-Blanc Morzine gilt auch im rallyebegeisterten Nachbarland als absolutes Saisonhighlight und lockte weit über 200 Teilnehmer an den Fuß des höchsten europäischen Berges.

Die insgesamt 14 Wertungsprüfungen waren gleichermaßen schön und anspruchsvoll und beinhalteten zumeist kurvige Passstraßen mit langen Auf- sowie Abfahrten, die insbesondere für die Bremsen extrem anspruchsvoll waren.

„Eine solche Rallye bestreiten zu dürfen, ist auch für mich nach rund 15 Jahren Rallye-Erfahrung ein absolutes Highlight“

Marijan Griebel

Der Opel Corsa Rally4 des französischen Pit Stop Racing Teams, das Griebels Fahrzeug in dieser Saison in Frankreich betreut und einsetzt, meisterte alle Gipfel der über die Grenzen hinaus hoch angesehenen Veranstaltung souverän. Bei seinem ersten Auftritt mischten Griebel und Kremer gewohnt konstant im vorderen Feld des Markenpokals mit und beendeten den ersten, leicht verregneten Rallyetag auf Rang sechs.

Am zweiten Tag zeigte sich auch das Wetter von seiner besten Seite und die teils noch feuchten Streckenabschnitte in den Wäldern trockneten schnell ab. Griebel griff nun die vorderen Plätze an, musste sich letztlich aber mit dem sechsten Rang im Stellantis-Cup sowie dem 37. Platz in der Gesamtwertung zufriedengeben.

„Eine solche Rallye bestreiten zu dürfen, ist auch für mich nach rund 15 Jahren Rallye-Erfahrung ein absolutes Highlight“, sagte Griebel. Er erzählte: „Wir haben die Veranstaltung sehr genossen und sind zufrieden. Letztlich fehlten nur exakt zwei Sekunden auf Platz vier, was zeigt, dass wir nicht nur sehr sicher, sondern ohne größere Streckenkenntnis auch wirklich schnell unterwegs waren.“ Jetzt gilt Griebels volle Konzentration dem nächsten DRM-Lauf am Stemweder Berg in rund drei Wochen. „Dort wollen wir in unserem Skoda Fabia RS Rally2 den Titel klarmachen“, sagte er.