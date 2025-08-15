Die DTM ist die Königsklasse des Tourenwagen-Rennsports in Europa. Mittendrin sind ganz viele Bad Kreuznacher, die mit Landgraf Motorsport für Furore sorgen. Auch beim Heimrennen auf dem Nürburgring.

Klaus Landgraf lächelt zufrieden, wenn er in seinem Wohnzimmer steht. Was bei Boris Becker der Centre Court von Wimbledon und bei Thomas Müller die Allianz Arena in München war, das ist für den Bad Kreuznacher Logistikunternehmer eine Box mit zwei hochmotorisierten Mercedes-Rennwagen, die in der DTM für Furore sorgen. Landgraf ist der Kopf und Impulsgeber des gleichnamigen Rennstalls, der mit seinem Piloten Lucas Auer Europas bedeutendste Tourenwagen-Rennserie anführt.

Für Landgraf Motorsport war am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring das Heimspiel angesagt – nicht nur aus geografischer Sicht. Auch emotional, denn die legendäre Rennstrecke in der Eifel ist für den Bad Kreuznacher ein Stück Heimat geworden, auch ein Ort, an dem er anderen Menschen seine Faszination Motorsport vermitteln und eine Freude bereiten möchte. Eine Lounge mit riesiger Terrasse hat er schon seit einigen Jahren angemietet, zum DTM-Wochenende hat er neben Geschäftspartnern und Mitarbeitern seiner Unternehmen auch ganz besondere Gäste eingeladen. „Mit der Kinderkrebsklinik in Mainz kooperiere ich schon einige Jahre“, erzählt der Bad Kreuznacher und fügt an: „Es ist bedrückend, die Kinder mit ihren Schicksalen zu erleben, aber auch sehr schön, ihr Strahlen und Lachen zu sehen, wenn wir ihnen eine Freude machen.“

i Lange Schlangen: Die Fans sind heiß auf Autogramme von Tom Kalender, dem jüngsten DTM-Piloten aller Zeiten. Olaf Paare

Doch nicht nur Kinderaugen strahlen, auch manch Erwachsener ist überwältigt, mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Wobei die DTM eh als volksnah und transparent durchgeht. 90 Minuten vor den Rennen werden die Besucher für 30 Minuten in die Boxengasse gelassen, können sich die Autos anschauen sowie Fotos mit den Piloten schießen und Autogramme sammeln. Motorsport zum Anfassen. Und die Piloten machen bereitwillig mit, ein Lächeln hier, eine geschüttelte Hand da. Selbst in der Startaufstellung lebt Auer noch Fannähe, lässt sich von dem Trubel um ihn herum nicht aus der österreichischen Ruhe bringen.

Bei Tom Kalender, dem zweiten Landgraf-Piloten, geht es deutlich ruhiger zu. Mit einem kühlenden Handtuch über dem Kopf kann er das rege Treiben verfolgen. Er steht nach einem Fehler im Qualifying in der letzten Startreihe. Der 17-Jährige ist der jüngste Fahrer der DTM-Geschichte. Während sein Teamkollege Auer, den alle nur Luggi nennen, um die Meisterschaft fährt, sammelt Kalender in seiner ersten Saison Erfahrungen. Dabei hat er die geballte DTM-Kompetenz an seiner Seite. Bernd Schneider, fünfmaliger DTM-Champion, ist der persönliche Berater des Rennsporttalents und zugleich auch Ratgeber für das gesamte Team. Wenige Minuten vor dem Rennen stimmt er Kalender, der aus Hamm an der Sieg kommt, noch einmal intensiv ein. „Tom kann noch viel lernen, gerade von Luggi, doch in den Rennen hat er schon oft sein Talent gezeigt“, sagt Schneider über den Youngster und erweist sich als Prophet. Kalender fährt auf Rang 13 – nie zuvor war er besser.

i Hier stoppen Luggi Auer und Tom Kalender. Olaf Paare

Wenn die Fahrzeuge in der Startaufstellung stehen, ist die Arbeit für Lukas Baumeler und seine Kollegen aus der Mechanikercrew längst gemacht. Sie haben die Autos in und nach den Trainingseinheiten abgestimmt auf die jeweiligen Fahrer. „Für uns macht es dabei keinen Unterschied, ob wir das Auto von Luggi oder Tom vorbereiten. Wir betreiben für beide den absolut identischen Aufwand“, stellt der Mechaniker klar und erläutert: „Wir sind alle Profis, wir wollen unseren Beitrag leisten, damit unsere Fahrer gewinnen. Tom wollen wir zudem helfen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“

Pilot Auer weiß den Einsatz der Ingenieure und Schrauber zu schätzen. „Ich fühle mich extrem wohl bei Landgraf Motorsport. Bei allen Beteiligten ist ein großer Ehrgeiz zu erkennen. Das, gepaart mit der notwendigen Harmonie, macht unser Team aus“, erklärt der Pilot, der schon seit mehr als zehn Jahren in der DTM zu Hause und bei einigen Teams gefahren ist.

i Der Bad Kreuznacher Physiotherapeut André Teuscher (Zweiter von links) wärmt die Mechaniker kurz vor dem Boxenstopp auf. Ganz links: Teamchef Klaus Landgraf beobachtet das Rennen an einem Monitor. Auch auf den Bildschirmen an der Decke kann das Rennen verfolgt werden. Olaf Paare

Ob Teamchef oder Fahrer, viele bemühen rund um das Landgraf-Team immer wieder den Begriff Familie. Baumeler bestätigt: „Wir sind mehr als Freunde, Familie trifft es sehr gut. Auch deshalb, weil viele von uns mehr Zeit mit den Kollegen verbringen als mit ihren Frauen und Kindern.“ Am Nürburgring können sie alle zeigen, was sie draufhaben, viele der deutschen Crewmitglieder haben Freunde und Familie eingeladen. Der Bad Kreuznacher Mechaniker Claudius Oertel freut sich beispielsweise über den Besuch seines Bruders Julius.

Das Gros der Crew kommt allerdings aus Spanien. Dort gibt es eine spezielle Schule für Boxenstopp-Mechaniker, bei denen sich Landgraf Motorsport bedient. Um sie bei Laune zu halten, gibt es in der Firmenzentrale in Gensingen einen Fitnessraum, einen Fahrsimulator und einiges mehr. „Wir unternehmen auch in unserer Freizeit einiges zusammen“, betont Baumeler und stellt fest: „Das schweißt zusammen, wir halten zusammen.“

i Draußen tummeln sich die Fans, in der Box wartet der Mercedes AMG von Luggi Auer auf seinen Einsatz. Olaf Paare

Das hilft dann auch mal über eine Enttäuschung hinweg. Am ersten Renntag auf dem Nürburgring läuft beim Reifenwechsel von Kalender alles glatt, doch als wenige Minuten später Auer an die Box kommt, klemmt es. Der Zeitverlust beträgt nur rund zwei Sekunden, hat aber zur Folge, dass Auer im Rennen von Rang vier auf den neunten Platz zurückfällt. Später kämpft er sich zwar noch einmal auf Platz sechs vor, doch der Podiumstraum zerplatzt in der Box. Die Köpfe der Mechaniker gehen direkt nach unten, alle sind enttäuscht, analysieren, ärgern sich. Vorwürfe gibt es nicht. Viel mehr schmerzt der lautstarke Jubel in der Box nebenan, in der Ferrari einen Doppelsieg feiert.

Bevor die Mechaniker zum Einsatz kommen, wärmen sie sich übrigens generalstabsmäßig auf. Der Bad Kreuznacher Physiotherapeut André Teuscher arbeitet schon seit vielen Jahren mit Landgraf Motorsport zusammen. Er gibt den Vorturner, macht seinen Schützlingen die Übungen exakt vor. „Das gemeinsame Aufwärmen ist eine Art Ritual“, erläutert Corinna Fuchs, Pressesprecherin des Teams, und fügt an: „Die Übungen sind für die körperliche Vorbereitung notwendig, sie dienen aber auch als mentale Vorbereitung, mit der sich unsere Jungs auf ihre Jobs einstimmen und konzentrieren.“

So sauber und aufgeräumt wie eine Zahnarztpraxis

Die Box von Landgraf Motorsport sieht übrigens nicht aus wie ein Paradies für Schrauber und Tüftler, kommt eher so sauber und aufgeräumt daher wie eine Zahnarztpraxis. Kein Wunder, während der Rennen ist ja auch der Reifenwechsel die einzige Eingriffsmöglichkeit. Ganz anders als zum Beispiel bei den 24-Stunden-Rennen, bei denen die Mechaniker richtige Reparaturen und Wartungsarbeiten vornehmen müssen. Über den Langstreckensport fand Landgraf übrigens den Zugang zum Tourenwagen-Rennsport. Nicht zu vergessen: seine Liebe zu Mercedes-Fahrzeugen. Diese Kombination schnappte zu, als in der DTM die Generation der GT-Fahrzeuge anbrach. Die GT-Masters dominierten die Bad Kreuznacher bereits über Jahre, 2023 wurde die erste Duftmarke in der DTM gesetzt, nach einem Jahr Pause folgt 2025 nun der große Angriff – mit Auer, dem der DTM-Titel noch fehlt, als motivierter Speerspitze.

Denn nach dem Verlust der Führung am ersten Renntag drehte Auer den Spieß nur einen Tag später wieder um, holte sich mit Rang drei die Führung in der Gesamtwertung zurück. „Als Erster musst du immer abliefern. Und Luggi hat in dieser Saison immer abgeliefert, wenn es darauf ankam. Das zeichnet ihn aus“, lobte DTM-Legende Schneider.

Der Traum vom Gewinn der Meisterschaft lebt somit weiter – beim Fahrer, beim Teamchef, bei den Mechanikern und Ingenieuren sowie allen anderen Mitarbeitern. Eines treibt sie schließlich alle auf ihre Weise an: Wenn die schwarz-weiß-karierte Flagge zu sehen ist, wollen sie ihr Auto ganz vorne sehen.