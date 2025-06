Das Autodrome Nationale in Monza war der Schauplatz der spannenden vierten Runde in der GT-World-Challenge Europe. Die 5,7 Kilometer lange Strecke im königlichen Park von Monza erlebte 56 GT3 Teams, die die zweite Runde des Endurance-Cups der Serie unter die Räder nahmen. Mit im Feld waren auch wieder der Brachbacher Pilot Luca Stolz und seine Teamkollegen im Mercedes-AMG-Team Get Speed. Das Cockpit teilte sich Stolz mit Fabian Schiller (Troisdorf) und Jules Gounon (Andorra).

Pole Position nach dem Qualifying

Während eines bärenstarken Qualifyings konnte das AMG-Trio seine Ansprüche auf den Gesamtsieg mit der Pole Position anmelden und sich die beste Startposition für das Rennen über drei Stunden sichern. Doch so gut ging es für das Pilotenteam um den Brachbacher nicht weiter.

Den Start übernahm Routinier Jules Gounon und konnte sich sofort mit an der Spitze des riesigen GT3-Feldes festsetzten. Trotz einiger Zwischenfälle im Feld und einigen Safety-Car Einsätzen behauptete sich das Get-Speed-Trio auch über den ersten Fahrerwechsel nach rund einer Rennstunde unter den Top-Teams. Fabian Schiller im Mittelabschnitt zeigte wie Gounon keine Schwächen und absolvierte seinen Rennstint fehlerfrei.

Drama nimmt seinen Lauf

Auf Position zwei konnte Luca Stolz den Mercedes-AMG mit der Nummer 17 von seinem Teamkollegen Schiller übernehmen. Mit diesem zweiten Boxenstopp begann das Drama für die Get-Speed-AMG-Mannschaft. Beim Reifenwechsel wurde das linke Vorderrad des silbernen Renners nicht richtig befestigt, wodurch der Brachbacher auf seiner ersten Rennrunde alle Podiumshoffnungen des AMG-Trios begraben musste. Ihm blieb nichts anderes ürbig, als das Auto mit losem Rad an der Strecke abzustellen.

Die fünfte Runde in der GT-World-Challenge bildet zugleich das Saison-Highlight der Serie: Das Rennen „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ wird am 28. und 29. Juni auf dem belgischen Formel-1-Kurs in Spa-Francorchamps ausgefahren.