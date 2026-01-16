Mit zwei Rennen startet der aus Brachbach stammende Luca Stolz ins neue Motorsportjahr. Nach einem Rennen in Dubai geht es eine Woche später in Daytona weiter.
Mit zwei 24-Stunden-Rennen beginnt für den Brachbacher Mercedes-AMG-Werkspiloten Luca Stolz das Motorsportjahr 2026. Am Wochenende geht es für den 30-Jährigen bei den Michelin 24-Stunden von Dubai los. Auf der 5,3770-Kilometer-Strecke tritt der Brachbacher in einem Mercedes-AMG GT3 Evo der Mannschaft von Winward Racing an.