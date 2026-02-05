Rennpilot aus Brachbach Luca Stolz startet in Australien Jürgen Augst 05.02.2026, 13:54 Uhr

i Luca Stolz (links) ist mit seinem Team am Wochenende wieder gefordert. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

In Australien möchte Rennpilot Luca Stolz sein nächstes Erfolgserlebnis einfahren. Am Freitag geht es für den Brachbacher los.

Der Brachbacher Mercedes-AMG-Profi Luca Stolz zählt auch bei der 15. Ausgabe der 12-Stunden von Bathurst mit seinen Teamkollegen zu den Top-Favoriten. Für den 30-jährigen Westerwälder, der das Motorsportjahr 2026 mit zwei dritten Rängen bei den 24-Stunden-Rennen in Dubai und Daytona bereits sehr erfolgreich begann und der schon jetzt jede Menge Rennkilometer auf seinem Konto hat, wird der Einsatz in Australien der dritte Langstreckenklassiker ...







