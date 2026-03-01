Gleiche Serie, neues Team
Luca Stolz startet auch 2026 in GT World Challenge
Luca Stolz aus Brachbach zählt zu den GT3-Spezialisten im weltweiten Motorsport. In der GT World Challenge Europe trifft er mit
Luca Stolz aus Brachbach zählt zu den GT3-Spezialisten im weltweiten Motorsport. In der GT World Challenge Europe trifft er mit seinen Teamkollegen Maro Engel und Lucas Auer und der Mannschaft des Teams Mercedes-AMG Mann-Filter auf quantitativ und qualitativ äußerst harte Konkurrenz.
Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

Der Brachbacher GT3-Routinier startet in einer für ihn bekannten Serie fpr den Meister von 2024 und Vizemeister von 2025. Das Mercedes-AMG-Trio gehört zu den Favoriten auf den Titel. Mitte April geht es los.

Lesezeit 2 Minuten
Nach bereits drei sehr erfolgreichen Langstreckeneinsätzen in diesem Jahr klärt sich nun auch der weitere Saisonverlauf von Mercedes-AMG-Werkspilot Luca Stolz. Der 30-jährige Brachbacher wird für die Stuttgarter in der international ausgetragenen GT World Challenge Europe antreten.

Ressort und Schlagwörter

Motorsport Sport

Top-News aus dem Sport