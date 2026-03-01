Gleiche Serie, neues Team Luca Stolz startet auch 2026 in GT World Challenge Jürgen Augst 01.03.2026, 11:32 Uhr

i Luca Stolz aus Brachbach zählt zu den GT3-Spezialisten im weltweiten Motorsport. In der GT World Challenge Europe trifft er mit seinen Teamkollegen Maro Engel und Lucas Auer und der Mannschaft des Teams Mercedes-AMG Mann-Filter auf quantitativ und qualitativ äußerst harte Konkurrenz. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

Der Brachbacher GT3-Routinier startet in einer für ihn bekannten Serie fpr den Meister von 2024 und Vizemeister von 2025. Das Mercedes-AMG-Trio gehört zu den Favoriten auf den Titel. Mitte April geht es los.

Nach bereits drei sehr erfolgreichen Langstreckeneinsätzen in diesem Jahr klärt sich nun auch der weitere Saisonverlauf von Mercedes-AMG-Werkspilot Luca Stolz. Der 30-jährige Brachbacher wird für die Stuttgarter in der international ausgetragenen GT World Challenge Europe antreten.







