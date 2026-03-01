Der Brachbacher GT3-Routinier startet in einer für ihn bekannten Serie fpr den Meister von 2024 und Vizemeister von 2025. Das Mercedes-AMG-Trio gehört zu den Favoriten auf den Titel. Mitte April geht es los.
Lesezeit 2 Minuten
Nach bereits drei sehr erfolgreichen Langstreckeneinsätzen in diesem Jahr klärt sich nun auch der weitere Saisonverlauf von Mercedes-AMG-Werkspilot Luca Stolz. Der 30-jährige Brachbacher wird für die Stuttgarter in der international ausgetragenen GT World Challenge Europe antreten.