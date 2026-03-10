Als Mercedes-Fahrer bestätigt Luca Stolz bei 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei Jürgen Augst 10.03.2026, 17:31 Uhr

i Luca Stolz aus Brachbach zählt zu den weltweit schnellsten GT3-Piloten. Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kämpft er in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal für Mercedes-AMG um den Gesamtsieg. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

Der Brachbacher Rennpilot ist bei einem der beiden Performance-Teams der „Affalterbacher Sternenkrieger“ für Mercedes-AMG mit am Start. Der 30-Jährige freut sich auf den erneuten Start auf seiner Heimstrecke und steckt mitten in der Vorbereitung.

Auch in diesem Jahr wird der Brachbacher Mercedes-AMG-Pilot Luca Stolz beim „ADAC Ravenol 24h Rennen“ auf dem Nürburgring am Start sein. Dies bestätigte Mercedes-AMG zu Wochenbeginn. Der 30-jährige GT3-Spezialist wird zusammen mit Maro Engel (Deutschland), Maxime Martin (Belgien) und Fabian Schiller (Deutschland) eines der beiden Performance-Teams der „Affalterbacher Sternenkrieger“ bilden.







Artikel teilen

Artikel teilen