Der Brachbacher Rennpilot ist bei einem der beiden Performance-Teams der „Affalterbacher Sternenkrieger“ für Mercedes-AMG mit am Start. Der 30-Jährige freut sich auf den erneuten Start auf seiner Heimstrecke und steckt mitten in der Vorbereitung.
Auch in diesem Jahr wird der Brachbacher Mercedes-AMG-Pilot Luca Stolz beim „ADAC Ravenol 24h Rennen“ auf dem Nürburgring am Start sein. Dies bestätigte Mercedes-AMG zu Wochenbeginn. Der 30-jährige GT3-Spezialist wird zusammen mit Maro Engel (Deutschland), Maxime Martin (Belgien) und Fabian Schiller (Deutschland) eines der beiden Performance-Teams der „Affalterbacher Sternenkrieger“ bilden.