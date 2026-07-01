Rallye-EM
Löffelscheiderin Claire Schönborn steht vor ihrem Rom-Debüt
Die Löffelscheiderin Claire Schönborn freut sich "extrem" auf die Rallye Rom, aber sie hat Respekt vor den Strecken.
Die Löffelscheiderin Claire Schönborn freut sich "extrem" auf die Rallye Rom, aber sie hat Respekt vor den Strecken in der Ewigen Stadt: "Fehler sollte man sich dort keine erlauben."
Sandra Laev Landqvist

Zeitenjagd in der Ewigen Stadt – die Löffelscheiderin Claire Schönborn steht am Wochenende vor ihrem Rom-Debüt bei der Rallye-EM.

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Tiber, Tempo, Traditionen – Claire Schönborn startet am Wochenende (3. bis 5. Juli) erstmals bei der Rallye Rom. Der zweite Lauf zur Junior-Wertung und die Premiere der Löffelscheiderin innerhalb der FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) werden dabei nicht nur mit neuen Wertungsprüfungen und weißen Blättern für die Streckennotizen eine Herausforderung – die Teilnehmer dürfen sich auf eine Hitzeschlacht rund um die 35-Grad-Marke einstellen.

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