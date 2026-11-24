Hunsrücker Rallye-Ass Löffelscheiderin Claire Schönborn legt eine Pause ein 24.11.2026, 10:41 Uhr

i Claire Schönborn sagt tschüss – zumindest für unbestimmte Zeit: Die 27-jährige Löffelscheiderin zieht sich nach zwei beeindruckenden Jahren aus dem Rallye-Zirkus vorerst zurück. Bildagentur Kräling. Opel Motorsport

Nach dem Rennen in Spa wird sich die 27-jährige Löffelscheiderin Claire Schönborn vorübergehend aus dem „Rallye-Zirkus“ nach beeindruckenden zwei Jahren zurückziehen. Das gab das Hunsrücker Motorsport-Ass vor dem Rennwochenende in Belgien bekannt.

Wiedersehen mit der Spa-Rallye in Belgien für die Löffelscheiderin Claire Schönborn: Am Wochenende wird in den Ardennen das Finale des ADAC Opel GSE Rally Cups ausgetragen. Bereits im vergangenen Jahr stand Schönborn in Spa im seriennahen Opel Corsa Rally6 am Start.







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