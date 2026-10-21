Historic Rallye Championship Lisa Stengl wird Vize-Europameister in San Remo Jürgen Augst 21.10.2026, 12:38 Uhr

i Lisa Stengl (ganz links) und ihre Mannschaft feierten die Vize-Europameisterschaft in der Gruppe 3 der FIA-EHRC nach einer staken Rallye San Remo in Italien. Jürgen Augst/byJogi

Es hatte nicht viel gefehlt, da hätte Eichen eine neue Europameisterin gehabt. Rallye-Co-Piltoin Lisa Stengl und ihr Team scheiterten knapp an der Konkurrenz aus England. In Italien landeten sie auf Gesamtrang zehn.

San Remo/Italien. Die „Rallye Sanremo Storico 2026“ bildete am Wochenende die perfekte Bühne für das Finale der FIA-European Historic Rallye Championship (EHRC), die an der Mittelmeerküste in Italien ausgetragen wurde. Die zehn Wertungsprüfungen über 151,37 Kilometer, die es an den zwei Finaltagen der Europameisterschaft für historische Rallye-Fahrzeuge zu bewältigen galt und die über eine Gesamtdistanz von 464,23 Kilometer führte, bot mit ...







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