Trotz Problemen in Elba Lisa Stengl aus Eichen übernimmt die EM-Führung Jürgen Augst 01.10.2026, 07:12 Uhr

i Lisa Stengl und Matthias Karlowski fahren als Tabellenführer ihre Gruppe zum EHRC-Finale zur Rallye Sanremo. Dort hofft das Duo im Opel Ascona 400 mit einem guten Ergebnis den Gruppentitel einfahren zu können. Jürgen Augst/EHRC/byJogi

Motorsportlerin Lisa Stengl aus Eichen erkämpft sich auf der italienischen Insel Elba trotz massiver thermischer Probleme bei der European Historic Rallye Championship die Führung in der EM-Wertung.

Die 38. Rallye Elba Storico um die Trofeo Locman auf der italienischen Insel Elba war am Wochenende Schauplatz der siebten von acht Runden in der FIA European Historic Rallye Championship (EHRC). Die zehn Wertungsprüfungen über 415,8 Kilometer, wovon 140,8 Kilometer auf Bestzeit zu absolvieren waren, bot den Teilnehmern in der EHRC drei spannende Rallyetage und harte Duelle in der Meisterschaftsentscheidung der historischen Europameisterschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen