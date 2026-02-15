GT4 Winter Series Leuteroder Enrico Förderer greift nach dem Meistertitel Moritz Hannappel 15.02.2026, 12:00 Uhr

i Platz eins ist das Ziel für Enrico Förderer und seinen Teamkollegen in der GT4 Winter Series. Gedlich Racing

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr ist das Ziel für den 19-jährigen Westerwälder Enrico Förderer klar: Der Titel in der GT4 Winter Series soll dieses Jahr her. Die Zeichen stehen gut, der Auftakt war erfolgreich. So soll es nun weitergehen.

Mit gerade einmal 19 Jahren mischt der Leuteroder Rennfahrer Enrico Förderer als Fahrer bei SR Motorsport by Schnitzelalm in der aktuellen GT4 Winter Series kräftig vorne mit. Als Förderpilot des Deutschen Sportfahrer Kreises (DSK) und amtierender ADAC-GT4-Meister startet er in Portugal und Spanien – nach der Vizemeisterschaft in der Winter Series im letzten Jahr ist das große Ziel klar: Dieses Jahr soll der Titel nach Deutschland geholt ...







