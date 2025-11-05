Rallye Köln-Ahrweiler steigt Lebendige Zeitzeugen sind die eigentlichen Stars Jürgen C. Braun 05.11.2025, 13:25 Uhr

i Die Rallye Köln-Ahrweiler wird in jedem Jahr am Rande der Wertungsprüfungen von vielen Fans verfolgt. Jürgen C. Braun

Am Freitag und Samstag geht mit Start und Ziel auf dem Nürburgring die Rallye Köln-Ahrweiler über die Bühne. Für die Zuschauer sind dabei Taschenlampen wichtig.

Jahrelang waren das ins Ahrtal eingebettete Wein-Städtchen Mayschoß und die Wertungsprüfungen dieses wild-romantischen Fleckchens Erde „die Seele“ des motorsportlichen Kehraus der Saison, der Rallye Köln-Ahrweiler. Doch seit Corona hat sich vieles verändert und jetzt ist die Rallye und mit ihr Start, Ziel und Service an den Nürburgring gezogen.







