Die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft startet nach dem Verstappen-Hype in ihr erstes „normales“ Rennen. Nachdem die Nett-Brüder aus Mayen und Daniel Zils aus Bendorf bislang vom Pech verfolgt schienen, soll sich dies nun ändern.
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Nach einem kurzfristig abgesagten ersten Rennen wegen der winterlichen Witterung, dem eine Woche später alles in den Schatten stellenden Hype um den viermaligen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen und einem Sieger, der am Ende wegen einer nachträglichen Disqualifikation doch keiner war, versucht die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS) am kommenden Samstag endlich so etwas wie Normalität in ihre 50.