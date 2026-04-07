Nach Verstappen-Start Langstreckenmeisterschaft kehrt zur Normalität zurück Jürgen C. Braun 07.04.2026, 10:57 Uhr

i Nach einer wetterbedingten Absage und dem Hype um den Start von Max Verstappen, freut sich die NLS auf ihr erstes "normales" Rennwochenende. Ottmar Arenz

Die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft startet nach dem Verstappen-Hype in ihr erstes „normales“ Rennen. Nachdem die Nett-Brüder aus Mayen und Daniel Zils aus Bendorf bislang vom Pech verfolgt schienen, soll sich dies nun ändern.

Nach einem kurzfristig abgesagten ersten Rennen wegen der winterlichen Witterung, dem eine Woche später alles in den Schatten stellenden Hype um den viermaligen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen und einem Sieger, der am Ende wegen einer nachträglichen Disqualifikation doch keiner war, versucht die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS) am kommenden Samstag endlich so etwas wie Normalität in ihre 50.







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