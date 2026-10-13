Auer siegt in Hockenheim Landgraf-Pilot Kalender holt sich den Rookie-Titel Olaf Paare 13.10.2026, 08:10 Uhr

i Mit einem Tanz auf der Motorhaube feierte Lucas Auer vom Bad Kreuznacher Rennstall Mercedes-AMG Team Landgraf seinen Sieg auf dem Hockenheimring. Landgraf Motorsport/Fuchs

Auf dem Hockenheimring endete die DTM-Saison mit einem Kracher für Klaus Landgraf und sein Team: Lucas Auer dominierte den ersten Renntag. Gesamtrang vier und der Rookie-Titel für Tom Kalender schlossen die Saison ab.

Mit einem Rennsieg, dem Gewinn der Rookie-Wertung und einem vierten Platz in der Fahrergesamtwertung verabschiedete sich das Bad Kreuznacher Mercedes-AMG Team Landgraf aus der DTM-Saison 2026. Am achten und letzten Rennwochenende auf dem Hockenheimring sorgte Lucas Auer am Samstag mit einem überzeugenden Sieg für einen besonderen Höhepunkt.







Artikel teilen

Artikel teilen