Auf dem Hockenheimring endete die DTM-Saison mit einem Kracher für Klaus Landgraf und sein Team: Lucas Auer dominierte den ersten Renntag. Gesamtrang vier und der Rookie-Titel für Tom Kalender schlossen die Saison ab.
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Mit einem Rennsieg, dem Gewinn der Rookie-Wertung und einem vierten Platz in der Fahrergesamtwertung verabschiedete sich das Bad Kreuznacher Mercedes-AMG Team Landgraf aus der DTM-Saison 2026. Am achten und letzten Rennwochenende auf dem Hockenheimring sorgte Lucas Auer am Samstag mit einem überzeugenden Sieg für einen besonderen Höhepunkt.