DTM-Dynamik am Sachsenring: Lucas Auer von Landgraf Motorsport verliert die Führung – und kämpft sich mit einer Aufholjagd zurück an die Spitze. Doch während der eine sich freut, erlebt sein Teamkollege Tom Kalender ein Wochenende zum Vergessen.

Das Muster wird langsam zur Gewohnheit. Am ersten Renntag verliert Lucas Auer vom Bad Kreuznacher Rennstall Landgraf Motorsport die Führung in der Gesamtwertung der DTM, am zweiten Renntag holt er sich die Spitzenposition mit viel Kampfgeist zurück. So lief es für den österreichischen Piloten eines Mercedes AMG GT3 bereits beim Heimspiel am Nürburgring und nun auch wieder am Sachsenring.

Der Auftakttag in Hohenstein-Ernstthal war von heftigem Regen und einer Safety-Car-Phase geprägt. Auer hatte bei der Abstimmung des Fahrzeugs auf die Berg- und Talfahrt am Sachsenring überzeugt. Im freien Training war er Zweiter geworden, im Qualifying Fünfter. Das ist auf der engen Strecke, die kaum Überholmöglichkeiten bietet, sehr wichtig. Doch im Rennen fiel Auer auf den zehnten Rang zurück. „Es war ein schwerer Tag, wir hatten uns mehr erhofft. Platz zehn war das Maximum, auch wenn es wehtut, die Meisterschaftsführung abzugeben“, sagte der österreichische Pilot.

„Alle haben einen fantastischen Job gemacht. Nun freue ich mich auf mein Heimrennen in Österreich.“

Lucas Auer

Auch der zweite Renntag verlief chaotisch. Es gab mehrere Zwischenfälle, und erneut musste das Safety-Car raus. Mit viel Kampfgeist und präzisen Manövern arbeitete sich Auer vom 15. Startplatz auf Rang neun vor. Die dafür errungenen Punkte reichten, um wieder auf Platz eins der Gesamtführung zu rücken. Er bilanzierte: „Nach so einem Wochenende mit Höhen und Tiefen wieder die Spitze zu übernehmen, fühlt sich großartig an. Ein dickes Dankeschön an unser Team, unsere Mechaniker und die Pitstop-Crew. Alle haben einen fantastischen Job gemacht. Nun freue ich mich auf mein Heimrennen in Österreich.“ Am 13. und 14. September bietet der Red-Bull-Ring die perfekte Gelegenheit, wieder ein Ausrufezeichen zu setzen und die Führung auszubauen.

Überhaupt nicht nach Plan verlief das Wochenende für den zweiten Landgraf-Piloten. Tom Kalender war in den Vorwochen regelmäßig in den Punkten zu finden gewesen. Dieses Mal landete er an Tag eins auf Platz 21 und schied einen Tag später nach einer unverschuldeten Kollision mit einem Reifenschaden aus. „Es ist frustrierend, wenn du ohne eigenes Zutun rausgenommen wirst“, sagte der 17-Jährige und fügte an: „Der erste Lauf war nicht mein bestes Rennen, aber es war extrem rutschig und schwierig. Solche Tage gehören zu meinem Lernprozess.“

„Er hatte großes Pech, aber er entwickelt sich sehr gut.“

Klaus Landgraf über Tom Kalender

Teamchef Klaus Landgraf sprach Kalender Mut zu. „Er hatte großes Pech, aber er entwickelt sich sehr gut und sammelt weiter wertvolle Erfahrungen“, erklärte der Bad Kreuznacher und fügte mit Blick auf Auer an: „Luggi hat gezeigt, warum er ein echter Titelkandidat ist. Sich die Meisterschaftsführung zurückzuholen, war ein wichtiges Signal. Unser Team hat an einem schwierigen Wochenende wieder großartige Arbeit geleistet. Jetzt gilt der volle Fokus dem Red-Bull-Ring.“