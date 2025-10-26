Auch wenn die Niederdreisbacher Motorsportmannschaft ein wenig auf den ersten Platz geschielt haben, freuten sie sich auch über den Vize-Rang. Das Team von Jürgen-Alzen-Motorsport hatte beim Gaststart mit den niedrigen Temperaturen zu kämpfen.

Das Finale der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) lockte nicht nur ein Rekordstarterfeld an den Nürburgring, sondern bot den Fans auch einen spannenden Kampf um die Titelentscheidung.

Im Rahmen des ADAC Racing Weekend kämpften die Akteure der STT zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem legendären Eifelkurs um Tagessiege und Meisterschaftsehren.