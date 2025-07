Das ADAC-Racingwochenende auf dem Nürburgring bedeutete für die Teams der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) Runde zwei im Terminkalender der traditionellen Rennserie. Auf der 5,137 Kilometer langen Grand-Prix-Strecke des Eifelkurses standen am Wochenende zwei Rennen über jeweils 40 Minuten an.

Bei hochsommerlichen Bedingungen hatte dabei die Niederdreisbacher Audi-Mannschaft von Land Motorsport gleich drei heiße Eisen im Feuer – beziehungsweise im Rennen. Mit der Startnummer 12 ging dabei der Siegsdorfer Routinier Stefan Wieninger im Land-Audi R8 LMS GT3 Evo 2 an den Start. Der Brauereibesitzer aus Oberbayern konnte sich in beiden Rennen der STT im Vorderfeld des 24 Starter starken Feldes behaupten. Mit den Positionen zwei am Samstag und dem Sieg am Sonntag stand der Land-Pilot gleich zweimal auf dem Podium.

Mit Pierre Lemmerz (Groß-Umstadt) und Alexander Kroker (Euskirchen) hatte das Team von Wolfgang und Christian Land einen zweite Audi R8 LMS GT3 Evo an der Startlinie. Das Duo musste im Rennen am Samstag den Audi mit der Nummer sechs, von der Pole Position gestartet, nach fünf Runden mit einem Defekt abstellen. Am Sonntag standen die Land-Piloten mit Position drei neben ihrem Mannschaftskollegen auf dem Podium.

Last but not least erlebte auch die Amazone im Land-Team, Sandra Pawlowitz (Lohmar) im Audi R8 GT4 ein sehr erfolgreiches Rennwochenende. In der Klasse der GT4-Fahrzeuge erreichte die junge Dame aus dem Rheinland am Samstag Klassenrang zwei und stand am Sonntag mit Position drei ebenfalls zweimal auf dem Klassenpodium.

Um eine gute Position in der STT-Gesamtwertung kämpfte auf dem Nürburgring der Betzdorfer Jürgen Hemker im Audi R8 GT4 der Mannschaft von „Up2race“. Im zweiten von sechs Saison-Events holte sich der Audi-Pilot am Samstag den Klassensieg und Gesamtrang zehn. Am Sonntag ging es eine Position nach hinten auf Klassenposition zwei.

Das Team von Jürgen Alzen-Motorsport aus Betzdorf war auf ihrer Heimstrecke als Gast-Starter in der STT mit dabei. Jürgen Alzen und sein Teampartner Timo Scheibner (Frankfurt) pilotierten dabei ihren BMW M4 GT3. Am Samstag konnte sich der Fahrer und Teamchef Jürgen Alzen mit einem Bombenstart zunächst an der Spitze des Feldes festsetzen. Ein gerissener Keilriemen beendete in Runde sechs das erste Rennen. Am Sonntag sah dann Timo Scheibner nach einer starken Trainingsleistung auf Position neun die Zielflagge.