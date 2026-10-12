DTM-Finale in Hockenheim Land-Motorsport setzt beim letzten Rennen ein Zeichen Jürgen Augst 12.10.2026, 12:46 Uhr

i Tom Kalender aus Hamm an der Sieg wurde zum „Rookie of the Year“ in der diesjährigen DTM-Saison. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Motorsport auf höchstem Niveau: Beim DTM-Finale in Hockenheim zeigen Tom Kalender und Bastian Buus beeindruckende Leistungen. Kalender überzeugt als Rookie of the Year, während Buus mit einer Pole und solider Renntaktik glänzt.

Großes Finale der DTM mit den Saisonläufen 15 und 16 auf dem Kurs im badischen Hockenheim. Mit der mit Hochspannung erwarteten Meisterschaftsentscheidung um den Titel des höchsten deutschen Motorsportchampionats nach insgesamt 16 Saisonrennen.Mit im Feld der 22 Piloten, die auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring in die beiden Finalrennen gingen, die beiden heimischen Protagonisten mit Tom Kalender aus Hamm, der als Mercedes-AMG-Junior, ...







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