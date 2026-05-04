Einen fast perfekten Saisonauftakt legte das Niederdreisbacher Rennsportteam Land-Motorsport in der Spezial Tourenwagen Trophy auf dem Hockenheimring hin.
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Beim Saisonauftakt der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) konnte die Niederdreisbacher Mannschaft von Wolfgang und Christian Land zeigen, dass der Markenwechsel von Audi auf Porsche in der Westerwälder Mannschaft erfolgreich vollzogen ist. Nach dem starken Auftritt beim ersten Porsche-Einsatz in der DTM auf dem Red Bull Ring zeigte die Westerwälder Mannschaft, dass sie den Markenwechsel der Rennfahrzeuge von Ingolstadt nach Zuffenhausen ...