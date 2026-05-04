Spezial Tourenwagen Trophy Land-Motorport mit Auftaktsieg in der STT Jürgen Augst 04.05.2026, 22:53 Uhr

i Im dunkelgrünen Porsche 911 GT3 R der Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport zeigte der Brauereiinhaber Stefan Wieninger in Hockenheim einen fast perfekten Saisonauftakt. Jürgen Augst/Patrick Holzer/byJogi. Jürgen Augst/Patrick Holzer/byJ

Einen fast perfekten Saisonauftakt legte das Niederdreisbacher Rennsportteam Land-Motorsport in der Spezial Tourenwagen Trophy auf dem Hockenheimring hin.

Beim Saisonauftakt der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) konnte die Niederdreisbacher Mannschaft von Wolfgang und Christian Land zeigen, dass der Markenwechsel von Audi auf Porsche in der Westerwälder Mannschaft erfolgreich vollzogen ist. Nach dem starken Auftritt beim ersten Porsche-Einsatz in der DTM auf dem Red Bull Ring zeigte die Westerwälder Mannschaft, dass sie den Markenwechsel der Rennfahrzeuge von Ingolstadt nach Zuffenhausen ...







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